Mladenka ispričala: "Suprug i ja smo se prvi put poljubili na dan vjenčanja i bilo je savršeno!"

Jedna je žena, kako je ispričala na svom TikToku, romantičnu ceremoniju svog nedavnog vjenčanja obilježila i prvim poljupcem sa svojim novim suprugom.

Ona je pod imenom Micah objasnila da se nije htjela ni poljubiti prije braka jer to ne bi bilo skladu s njezinim vjerskim uvjerenjima, a kad je to rekla svom tada još dečku Rhayu, on ju je više nego sretan podržao.

U videu koji je od objave premašio tri milijuna pregleda Rhay je tako priznao da je Micah bila "vrijedna čekanja".

- Htjela sam da nam prvi poljubac bude na dan vjenčanja, a kad sam to njemu reklam rekao je 'ti si vrijedna čekanja!' - napisala je u naslovu.

Par je tako na svojoj svadbi rado pozirao dok je fotograf snimao uspomenu na trenutak kad su im se usne prvi put spojile, a Micah svima koji žele napraviti isto poručuje da je moguće.

"Bitno je samo da imate muškarca koji će biti spreman čekati i to prihvatiti", dodala je, a premda su nogi komentirali da takav izbor ne bi bio dobar za njih, svi su pohvalili novopečeni bračni zbog takve odluke i ustrajnosti.

"Apsolutno se ne mogu s tim povezati, ali mi je drago zbog vas i prekrasna si", napisala je jedna osoba, prenosi Mirror.

