Mislite se da se s partnerom ne seksate dovoljno često? Evo zašto to zapravo i nije važno

Često pitanje koje si parovi postavljaju je "koliko često bi se zapravo trebali seksati?" To pitanje obično se postavlja kada postoji osjećaj razdvojenosti u vezi ili nedostatak one 'iskre' među partnerima, ali može biti i do toga da parovi previše slušaju druge ljude o tome koliko često imaju spolne odnose, pa ih to može potaknuti da počnu propitkivati vlastiti seksualni život, piše Your Tango.

Želite znati koliko biste se trebali seksati? Onoliko koliko vama i partneru odgovara. Zdrav seksualni život je onaj u kojem se obje strane osjećaju ugodno i ispunjeno u svakom aspektu veze, bio on povezan sa seksom ili ne. Ako stvari nisu sjajne izvan spavaće sobe, možda se ne zabavljate toliko među plahtama, a seks bi mogao postati više obaveza nego zabavno iskustvo zbližavanja kakvo bi trebalo biti.

Ako se stvari ne čine tako strastvene, burne ili zabavne kako bi trebale biti, nemojte nastaviti samo zato što mislite da morate, već umjesto toga započnite razgovor sa svojim partnerom i shvatite što se događa i što bilo tko od vas dvoje može učiniti da poboljša stvari. No, važno je da oboje imate isti stav prema tome. Želite li se seksati svako jutro, pod pauzom za ručak i navečer? To je sasvim u redu. Želite li to usporiti i s vremena na vrijeme odmoriti od intimnosti? To je također odlično.

Postavite si važnije pitanje koje glasi: Imamo li ja i moj partner dovoljno zadovoljstva i povezanosti? Razmislite želite li više zadovoljstva i osjećate li dovoljno povezanosti u svojoj vezi. I pitajte svog partnera bi li volio više tih stvari. Ako je tako, dajte tome prioritet. To bi moglo značiti češće odnose ili bilo koji drugi način za kreativno premošćivanje jaza. Poanta, kao i uvijek kada je u pitanju seks, je da se usredotočite na ono zbog čega se vi i vaš partner osjećate dobro. Trebali biste jedno drugo zadovoljavati obostrano, pri čemu biste oboje to trebali zaista željeti.

Ne postoji kvota koja bi određivala koliko često trebate to činiti da biste ju ispunili. Dakle, važno je da eksperimentirate, zbližavate se i zabavljate, te je najbitnije da ste sretni i da vam je ugodno s vašim partnerom, a to naravno ne uključuje samo seks. Ne dopustite da se zbog drugih osjećate kao da morate imati seks češće nego što to zapravo želite.

