nije samo gubitak pamćenja

Liječnici upozoravaju: Ovo je 10 znakova da vam demencija možda već kuca na vrata!

Ana Hajduk
11.10.2025.
u 10:00

Demencija može utjecati na ponašanje, vid ili govor – a promjene su često vrlo suptilne i javljaju se godinama prije nego što se bolest prepozna

Stručnjaci su izdvojili deset ranih simptoma koji mogu ukazivati na razvoj demencije – bolesti koja postupno oduzima pamćenje i sposobnost normalnog funkcioniranja. Najčešći oblik bolesti je Alzheimerova demencija, koja pogađa oko 60% oboljelih. Iako još uvijek nema lijeka, rana dijagnoza može značajno pomoći – omogućuje personalizirani plan liječenja i primjenu terapija koje usporavaju napredovanje bolesti, piše Daily Mail

Helen Metcalfe, specijalizirana medicinska sestra iz organizacije Dementia UK, objašnjava da simptomi mogu biti vrlo različiti: “Mozak je iznimno složen, pa je i svako putovanje kroz bolest drukčije. Obitelji često tek nakon dijagnoze shvate da su ranije postojali znakovi koji su im tada djelovali nevažni”. 

Profesor Jonathan Schott iz Alzheimer’s Research UK dodaje da gubitak pamćenja nije uvijek prvi i glavni simptom: “Kognitivne poteškoće ne svode se samo na pamćenje. Demencija može utjecati na ponašanje, vid ili govor – a promjene su često vrlo suptilne i javljaju se godinama prije nego što se bolest prepozna”. 

Najčešći rani znakovi demencije:

  1. Promjene u ponašanju – iznenadne društveno neprikladne radnje, poput uzimanja hrane s tuđih tanjura.
  2. Neobične prehrambene navike – iznenadna odbojnost prema određenoj hrani, promjena okusa ili žudnja za slatkim.
  3. Problemi s finom motorikom – teškoće pri korištenju pribora ili hranjenju.
  4. Vizualne halucinacije – sitni “prizori” koji ne postoje, poput mrvica na podu.
  5. Gubitak empatije ili humora – tipično kod frontotemporalne demencije (FTD).
  6. Poteškoće s govorom – smanjeni rječnik, teško pronalaženje pravih riječi.
  7. Neprimjereno seksualno ponašanje – moguće kod bihevioralnog tipa FTD-a.
  8. Problemi s vidom i percepcijom – udaranje u predmete, nesigurnost pri hodu, “izmišljene stepenice”.
  9. Živopisni snovi i nemiran san – intenzivne noćne more i pojačano kretanje u snu.
  10. Gubitak pamćenja – iako često prvi znak koji ljudi primijete, kod nekih se javlja kasnije.

Profesor Schott ističe i rjeđe oblike, poput posteriorne kortikalne atrofije, koja najčešće pogađa ljude u 50-im i 60-im godinama te uzrokuje ozbiljne probleme s vidom. Prepoznavanje ovih znakova na vrijeme daje obiteljima i liječnicima priliku da planiraju budućnost, pronađu odgovarajuću podršku i usporavaju napredovanje bolesti.

