'Menopauza uništava naš seksualni život jer je supruga stalno loše, ne znam što napraviti’

Kada seksualni život bračnih partnera pati, nerijetko dolazi do sukoba i udaljavanja s obje strane, ali psihoterapeutkinja Deidre Sanders ima savjete kako spasiti situaciju.



Javio joj se, putem portala The Sun, anonimni 52-godišnjak i rekao da njegova godinu dana mlađa supruga prolazi kroz menopauzu, a već zadnjih nekoliko mjeseci upravo iz tog razloga odbija seks.



"Predlaže da ona zadovolji mene, rukama, ali nije mi to isto. Nedostaje mi naša zabava u krevetu pogotovo zato jer već 25 godina, koliko smo u braku, imamo zdrav odnos. Kada god joj predložim da spavamo zajedno ona ima izgovore. Volim ju i ne želim ju nikako povrijediti, ali kako da popravim situaciju?"

Pogledajte predivnu reakciju malenog dječaka koji je na poklon dobio štene psića! ❤

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Seks može biti bolan za neke žene tijekom menopauze. Razina hormona pada i utječe na libido i vlažnost, pa više ne uživaju u odnosima kao prije. U nekim slučajevima treba pričekati nekoliko mjeseci i sve će se vratiti na staro - znam ljude i kojima je seks postao bolji nakon menopauze. Savjetuj supruzi da posjeti ginekologa", objasnila mu je Deidre.

Menopauza pogoršava simptome reumatoidnog artritisa