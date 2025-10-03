Meneghetti predstavio nove berbe White-a i Red-a i novu ambasadoricu brenda – Ninu Badrić

Vinarija Meneghetti, sinonim za luksuz, hedonizam i vrhunsku vinsku kulturu, proslavila je u utorak u čarobnom ambijentu Garden Paviliona na Stanciji Meneghetti ekskluzivno predstavljanje novih berbi dvaju signature vina – Meneghetti White 2023. i Meneghetti Red 2020. Večer je obilježena ne samo vinskim premijerama, nego i posebnim iznenađenjem: otkrivanjem Nine Badrić kao nove ambasadorice brenda Vinarije.



Nova berba – kontinuitet kvalitete i elegancije

Meneghetti vina već desetljećima stvaraju most između autentičnosti istarskog terroira i sofisticiranog međunarodnog ukusa. Meneghetti White 2023. predstavlja svježinu, mineralnost i elegantno balansirane arome koje prizivaju miris ljeta i dodir morske soli. Nasuprot njemu, Meneghetti Red 2020. dolazi kao moćno, slojevito crveno vino, puno karaktera i dubine, oličenje istarske zemlje i njezine vinarske tradicije.

Foto: Vinarija Meneghetti

„Meneghetti vina nisu samo proizvod, nego priča o našoj strasti, posvećenosti i umjetnosti stvaranja. Drago nam je da upravo Nina Badrić, kao istinska ikona stila i glazbene scene, postaje ambasadorica naše vinarije,“ izjavio je Miroslav Plišo, čovjek čija je vizija oblikovala Meneghetti u jedno od najvažnijih imena hrvatske vinske scene.



Nina Badrić – nova ambasadorica brenda

Nina Badrić, jedna od najprepoznatljivijih regionalnih glazbenih umjetnica i modnih ikona, svoju je ulogu ambasadorice opisala riječima:

„Meneghetti je mjesto koje u sebi spaja ljepotu, luksuz i istinsku strast prema životu. Velika mi je čast što mogu biti dio ove priče i predstavljati vina koja, baš poput glazbe, stvaraju emociju i ostaju u sjećanju.“

Foto: Vinarija Meneghetti

Odabir Nine Badrić kao lica brenda prirodan je nastavak Meneghettijeve filozofije: spojiti izvrsnost, ljepotu i emociju – vrijednosti koje jednako krase i vina i umjetnost.



Događaj za pamćenje

Predstavljanje je okupilo brojne uzvanike iz svijeta vina, gastronomije, umjetnosti i lifestylea. Gosti su uživali u novim berbama u ekskluzivnom okruženju Garden Paviliona na Stanciji Meneghetti, mjestu koje već samo po sebi predstavlja simfoniju arhitekture, prirode i luksuza.

Foto: Vinarija Meneghetti

Atmosferu večeri zaokružila je elegancija Meneghettija: od pomno odabranog jelovnika do sofisticiranog ambijenta koji je dodatno naglasio važnost trenutka – trenutka u kojem se vino ne doživljava samo kao piće, nego kao iskustvo. Uz nove berbe dvaju vina uzvanici su imali priliku kušati starije berbe u magnumu i jeroboamu koje su pokazale raskoš i potencijal tih vina.



Meneghetti – priča koja traje

S novim berbama i novom ambasadoricom, Meneghetti ponovno potvrđuje status jednog od najznačajnijih vinskih i lifestyle brendova u regiji. Vina, hoteli i eventi koji nose Meneghetti potpis nisu samo odraz luksuza, već i autentične strasti za životom, hedonizmom i ljepotom trenutka.

Foto: Vinarija Meneghetti

Ovim predstavljanjem Meneghetti ne samo da najavljuje budućnost, nego i podsjeća na ono što ga čini posebnim: eleganciju, izvrsnost i neprestanu potragu za savršenstvom.