Medicinska sestra iz hospicija otkriva jedan 'paranormalni' događaj koji se često događa prije smrti

Što se događa nakon što umremo? Pitanje je to koje čovječanstvo muči od pamtivijeka, a odgovori se najčešće traže u vjeri i filozofiji. No, jedna medicinska sestra iz hospicija u američkoj regiji Nova Engleska vjeruje da bi mogla imati barem djelić odgovora, temeljen na onome čemu svakodnevno svjedoči na svome poslu. Radeći uglavnom noćne smjene, uz umiruće pacijente u njihovim posljednjim trenucima, odlučila je na popularnoj platformi Reddit pokrenuti temu "Pitajte me bilo što", pozvavši korisnike da je bez ustručavanja pitaju sve o smrti, procesu umiranja i neobičnim iskustvima s kojima se susrela. "Vrlo sam otvorenog uma i rado ću odgovoriti na sva vaša pitanja", napisala je, ne sluteći koliku će pažnju privući.

Korisnike je, očekivano, najviše zanimalo je li ikada doživjela nešto paranormalno ili nadnaravno. Njezin je odgovor bio izravan i jasan, a opisala je fenomen koji se, prema njezinim riječima, događa toliko često da ga i kolege smatraju gotovo uobičajenim dijelom procesa umiranja. "Najluđe stvari koje sam vidjela su ono što mi umirući govore da vide – svoje roditelje, kućne ljubimce koji su davno uginuli i druge voljene osobe koje su već preminule", otkrila je sestra. Objasnila je kako ti prizori pacijentima gotovo uvijek donose nevjerojatan mir i utjehu. Često pružaju ruke prema nekome ili nečemu što nitko drugi u sobi ne vidi, a na licima im se umjesto straha vidi spokoj.

Kako bi ilustrirala svoja iskustva, podijelila je dirljivu anegdotu koja joj se posebno urezala u pamćenje. "Nedavno sam imala pacijenticu koja je doslovno pokušavala podići mačku sa svog krila i potjerati je. Naravno, nikakve mačke nije bilo", ispričala je. Kasnije, u razgovoru s kćeri umiruće žene, saznala je da je obitelj doista imala upravo takvu mačku dok je njezina pacijentica bila djevojčica. U medicinskom svijetu, takvi se događaji službeno klasificiraju kao halucinacije uzrokovane zatajenjem organa ili lijekovima. Ipak, ova medicinska sestra, kao i mnogi njezini kolege, ostaje otvorenog uma. "Mi to zovemo halucinacijama, ali na kraju je na vama u što ćete vjerovati. Diže li se za njih veo između svjetova? Nisam sigurna. Mislim da to neću znati dok i sama ne umrem", iskreno je priznala.

Iako je svjesna da ne može ponuditi konačan dokaz o životu poslije smrti, vjeruje kako je ono što se događa nakon što napustimo ovaj svijet vjerojatno izvan granica ljudskog poimanja. "Osobno, mislim da je ono što slijedi nakon smrti izvan naše sposobnosti shvaćanja. Naši sićušni ljudski mozgovi nisu sposobni razumjeti složenost onoga što bi smrt mogla biti", zaključila je, dodavši kako joj osobno pomisao da bi je jednog dana njezin voljeni pas mogao dočekati i "odvesti kući" pruža veliku utjehu. Priznala je i da, unatoč godinama iskustva, i dalje osjeti trnce svaki put kada netko od njezinih pacijenata premine, kao da osjeća promjenu energije u prostoru.

Njezina priča potaknula je i druge zdravstvene djelatnike te članove obitelji da podijele slična, neobjašnjiva iskustva. Jedan je korisnik ispričao kako je njegov otac na samrti razgovarao s ljudima koje nitko drugi nije vidio, vjerojatno sa svojim preminulim roditeljima i braćom. "Posljednje što je rekao bilo je: 'Dolazim'", napisao je sin. Druga medicinska sestra ispričala je kako je njezina pacijentica, neposredno prije smrti, osjetila poznati miris svoje davno preminule majke, a zatim se nasmiješila i rekla: "Mama je ovdje".

Rasprava na Redditu ubrzo se pretvorila u izraz poštovanja i zahvalnosti prema medicinskim sestrama i njegovateljima u hospicijima, koje su mnogi nazvali "anđelima koji hodaju Zemljom". Brojni korisnici podijelili su svoja iskustva s palijativnom skrbi za članove svojih obitelji, ističući nevjerojatnu brigu, suosjećanje i profesionalnost osoblja u najtežim trenucima. "Hvala vam za ono što radite. Moj djed je preminuo prije tjedan dana, a njegove medicinske sestre iz hospicija bile su jedne od najbrižnijih osoba koje sam ikada upoznao", samo je jedan od komentara. Jedna druga medicinska sestra iz hospicija sažela je filozofiju svog poziva: "Za one koji ne razumiju, biti dio nečijeg procesa umiranja je kao gledati nekoga kako se rađa. To je dio prirodnog životnog ciklusa – za svako rođenje, postoji i smrt".