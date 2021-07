Mama potražila savjet nakon osude supruga: 'Je li u redu što sam izdepilirala obrve svoje 5-godišnje kćeri?'

Jedna majka osuđivana je od svog supruga jer je izdepilirala obrve njihove petogodišnje kćeri, ali, kako piše Mirror, ona tvrdi da je imala dobar razlog - da izbjegne zlostavljanje vršnjaka.

Objasnila je kako njezina kći ima guste i tamne, spojene obrve koje su prilično uočljive. Kao posljedica pandemije koronavirusa, njezina je predškolska ustanova bila online, što je značilo da je nikada nisu maltretirali zbog toga. No, kada su joj rođaci došli u posjet, zadirkivali su je.

“Nazvali bi je raznim imenima, a sa samo pet godina moja kći već misli da je ružna. Slomi mi srce jer nitko ne bi smio misliti da je ružan. Uvjeravam ju da je lijepa i da ne sluša svoje rođake, ali i dalje ju to dotiče. Za tjedan dana kreće u vrtić, a ja stvarno ne želim da se tamo maltretiranje pogorša, pa sam jučer odlučila izdepilirati joj obrve. Nisam ih oblikovala, samo depilirala po sredini da ih odvojim”, napisala je na Redditu.

Majka počupala obrve jednogodišnjoj kćeri dok je spavala. Internet se podijelio:

Nakon toga, rekla je da se njezina kći razveselila, gledala se u zrcalo te se nazivala lijepom. Međutim, kada se njezin suprug te večeri vratio kući i vidio njezine obrve, bio je bijesan. Iako je svojoj kćeri rekao da je veoma lijepa, bio je ljut na svoju suprugu.

"Rekao je da je užasno od mene što sam svoju petogodišnju kći podvrgla standardima ljepote i da je u tako mladoj dobi tjeram na tretmane, umjesto da joj kažem da je lijepa takva kakva je. Također je rekao da je premlada da bi znala što želi i trebala je moći sama donijeti odluku o depilaciji kad bude dovoljno stara”, objasnila je.

Iako razumije stajalište svog supruga, priznala je kako je sretna što je pomogla malenoj da se riješi stvari zbog koje je bila nesigurna. Kaže kako je sada sretnija i ima više samopouzdanja, a i sigurnija je da je neće maltretirati kada krene u vrtić.

I dalje je bila nesigurna u svoju odluku pa je za savjet odlučila pitati korisnike društvenih mreža, a mnogi su je uvjerili da je učinila pravu stvar te podijelili svoja iskustva sa sličnim problemima.

"Kao žena koja je predugo imala brkove, znam da tvoj suprug ne razumije kako dlake djeluju na žene i djevojčice te odbija to shvatiti, komentirala je jedna korisnica, dok se druga nadovezala: “Moj brat je tijekom mog odrastanja bio nemilosrdan i ismijavao me da imam spojene obrve, iako nisam imala, ali došlo je do toga da sam se sama pobrinula za njih. I dalje sam toga svjesna, to maltretiranje ostavlja trag. Drago mi je da ste svojoj kćeri dali mogućnost da se makne od toga.”

Sanjali ste zmije? Pogledajte što to može značiti: