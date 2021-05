Mama potiče alternativni odgoj: Sina ne maže zaštitnim faktorom ljeti, daje mu samo veganske namirnice...

Amerikanka Alice Bender (21) iz Arizone u SAD-a često na TikToku dijeli savjete za, kako kaže, alternativne i što prirodnije odgojne metode, a i sama ih nastoji primjenjivati u odgoju svog osmomjesečnog sina Ferna - pa djetetu na primjer ne stavlja kremu za sunčanje.

- Većina krema sa SPF zaštitom sadrži jake kemikalije; a one u kombinaciji sa suncem izazivaju rak kože - objasnila je ova mama kako ona to vidi, no medicina se, naravno, ne slaže.

Britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS) tako izravno izlaganje jakom suncu uopće ne preporučuje prije šestog mjeseca života, a od šestog mjeseca na dalje savjetuje se djeci nanositi kreme s faktorom SPF 30, minimalno.

Bez obzira na to Bender je odlučna u svom pristupu, pa Ferna već hrani kao vegana, a uvjerena je i da bi formule adaptiranog dječjeg mlijeka trebale biti - zabranjene.

- To mislim zbog sve veće stope smrtnosti dojenčadi na mliječnim formulama, a sigurna sam da većina žena koje ga daju svojoj djeci nije ni svjesna rizika - rekla je za The Sun.

Studije na koje se poziva Unicef pokazale su da bebe koje majke doje imaju nešto manji rizik za smrt u prvoj godini života, no nema nikakvih dokaza da formule zamjenskog mlijeka štete.

Svjesna da ne mogu sve žene dojiti, Bender alternativu vidi u organiziranom sustavu doniranja majčinog mlijeka, a i sama je, kaže, donirala svoje mlijeko, nakon što je 2019. tragično izgubila prerano rođenu kćerkicu.

- Normalno nam je da se prodaje životinjsko mlijeko, zašto ne bi i ljudsko? - kaže ona i dodaje kako sina Ferna planira dojiti do njegove treće ili četvrte godine života.

- A i nakon toga ću se pokušati izdajati, da uvijek imam mlijeko pri ruci ako je bolestan - rekla je mama koja je svoj TikTok profil @comingupfern otvorila neposredno prije sinova rođenja da, kaže, 'ljudima otvori oči' i upozna ih sa svojim nekonvencionalnim odgojnim metodama.

A iako medicina ne podržava niti jednu njenu teoriju, TikTokerica trenutno ima 158.000 pratitelja, a njene videe pogleda i do 7,7 milijuna ljudi.

- Samo želim da, kad je o odgoju i roditeljstvu riječ, ljudi znaju da imaju više mogućnosti od 'mainstream' metoda i onog što svi uporno ponavljaju... - kaže ona, dok NHS upozorava:

Koža male djece mnogo je osjetljivija od kože odraslih, a oštećenja uzrokovana prekomjernim izlaganjem sunčevoj svjetlosti mogu uzrokovati rak kože u kasnijoj dobi. Djecu mlađu od 6 mjeseci treba zato držati dalje od izravnog izvora sunčevog svjetla, a starija djeca na suncu trebaju imati prikladnu odjeću.

Više vremena provodite vrijeme u hladu, posebno od 11 do 15 h

Nanosite im zaštitnu kremu sa zaštitnim faktorom SPF30, najmanje

Kremu za sunčanje nanesite na područja koja nisu zaštićena odjećom, kao što su lice, uši, stopala i stražnji dio ruku.

