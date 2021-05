'Moja supruga zaljubljena je u kolegicu s posla i sada želi da svi budemo zajedno'

- Moja supruga ima aferu s kolegicom s posla, a sada očekuje da ću je prihvatiti u naš život. Mi smo u kasnim tridesetima, već smo 12 godina zajedno i imamo dvoje djece. Uvijek sam se osjećao voljeno i sigurno pa je ovo bio veliki šok za mene - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Jedne noći došla je uzrujana s posla. On je mislio da se nešto dogodilo u uredu, ali onda mu je priznala da se zaljubila drugu ženu i da ima aferu. Pitala ga je može li pozvati svoju ljubavnicu kod njih da zajedno pričaju o tome.

- Mislio sam da ću biti ljut, ali sam se iznenadio koliko mi se svidjela. Ostala je spavati kod nas neko vrijeme i one su cijelo vrijeme bile intimne zajedno. No, sada me supruga zove da im se pridružim. Može li to dugoročno trajati s nad troje? - pitao se.

- Sumnjam. Da je ljubavnik vaše supruge muškarac, biste li uopće razmislili da pristanete na njezin zahtjev? Pretpostavljam da ne biste. Vaša supruga želi i ljubavnicu i vezu. Zaslužujete bolje. Recite svojoj ženi da je ne želite dijeliti. Kako bi to objasnila vašoj djeci? Ona uništava vaš sretan obiteljski život - odgovorila mu je Deidre.

