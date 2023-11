Mama pitala dvogodišnju kćer za zagrljaj, a njezin odgovor ju je rastužio: ‘Zabrinuta sam’

Zabrinuta mama bila je zatečena odgovorom svoje kćeri nakon što ju je zamolila za zagrljaj - i to ju je navelo da se zapita je li ona loša majka. Dvogodišnju djevojčicu, koja je mamu zvala 'mama', čuva baka dok je mama preko tjedna zauzeta. No, čini se da je to izazvalo malu promjenu u odnosu majke i kćerkice, piše Mirror.

Mama je otišla na Reddit kako bi zatražila savjet. "Moja me dvogodišnjakinja nasumično počela zvati 'majka' i to je stvarno čudno. Vratila sam se u školu na posao ovaj mjesec, a sa svojim rasporedom, sretna sam kad vidim svoju kćer više od sat vremena od ponedjeljka do četvrtka. Moja mama ju čuva preko dana i počela je nju zvati mama, iako je prije bilo 'baka', a sada sam ja 'majka'. Mrzi li me sada? Kažem joj 'daj mami zagrljaj!' a ona mi odgovorit 'ne hvala majko, idi' ", napisala je u objavi.

Drugi roditelji brzo su podijelili svoja mišljenja. Nekoliko je ljudi uvjerilo mamu da iznenadni nedostatak ljubavi nije razlog za zabrinutost. Jedna je osoba komentirala: "Standardno ponašanje dvogodišnjaka, nema razloga za brigu. Samo se opustite i uživajte u prekrasnoj, smiješnoj, ponekad brutalnoj iskrenosti."

Ali drugi korisnik smatra da bi baka mogla biti djelomično odgovorna za problem, napisavši: "Kladim se da kad tvoja mama s njom priča o tebi, vjerojatno te naziva 'tvojom majkom'."

