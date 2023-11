Otpratio djevojku do kuće nakon spoja, a njegov postupak snimila nadzorna kamera: ‘To što je napravio nije u redu!’

Kada izlazite na spoj logično je da vam je na pameti da se dobro zabavite i razradite kompatibilnost, ali nažalost, žene su prisiljene provoditi mnogo vremena procjenjujući svoju sigurnost. Osobito u današnjoj kulturi online upoznavanja, gdje žene ponekad upoznaju potpune strance, piše Mirror.

Nakon što žene procijene je li njihov pratilac siguran i pristojan muškarac, još jedna stvar koju trebaju uzeti u obzir je hoće li se taj muškarac brinuti za njihovu dobrobit - što je sve dio bontona za ljubavne veze. Ako to ne učinite, može doći do izostanka drugog spoja.

Jade je na TikToku izrazila šok što njezin pratilac nije pričekao da provjeri je li sigurno ušla u svoju kuću prije nego što se odvezao. Video objava snimke nadzorne kamere postala je viralna, a većina korisnika TikToka složila se da je to loše ponašanje.

Video prikazuje kako žena hoda do svojih ulaznih vrata, a u videu je rekla: “I nije čekao da uđem u kuću? Crvena zastavica broj dva, neću imati ništa s njim.” Jade nije precizirala koja je crvena zastavica broj jedan bila ranije na spoju, ali je jasno dala do znanja da se nije pridržavao 'dobrih standarda spojeva', što je izazvalo burne komentare kao odgovor.

“Spoj ili ne, uvijek trebate pričekati dok ne uđu u kuću. Obično im priđem samo kako bih bio siguran da su dobro", jedan korisnik je napisao: Drugi je komentirao: “U pravu si! Ako me muž ostavi kod naše kuće, kuće mog prijatelja ili kuće svojih roditelja, on uvijek čeka da se uvjeri da sam ušla i da sam sigurna. "Crvena zastava definitivno, trebao te otpratiti do tvojih vrata", glasio je još jedan komentar.

