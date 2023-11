Boljele su je noge od štikli u izlasku, a kada je došla kući shvatila je u čemu je problem: 'Bilo mi je tako neugodno!'

Otići u noćni izlazak u štiklama nikad nije lako. Od spoticanja do izvrtanja gležnja, toliko je stvari koje mogu poći po zlu. No, bez obzira na to, neki ipak odluče biti hrabri i prigrle bol, bez obzira na posljedice na nogama. Kad je jedna žena osjetila paralizirajuću bol kad je nosila štikle u noćnom izlasku u svom rodnom gradu Glasgowu, pitala se u čemu je problem. Dan nakon noćnog izlaska Ayleigh McGhee došla je do neugodnog otkrića - nosila je cipele pogrešno, piše Mirror.

Ono što je trebalo biti zabavno vrijeme brzo se pretvorilo u iskušenje za djevojku, koja se požalila na svoje "bolne" nove cipele svojim prijateljima - ali ona se nastavila zabavljati bez obzira na svoje bolne noge. I sljedećeg je dana došla do bolnog otkrića. Umjesto da su bile pretijesne ili loše dizajnirane, cipele su jednostavno bile obuvene na pogrešnim nogama - i bila je užasnuta.

Ayleigh was actual moanin the full night sayin she couldn’t walk in her shoes n only just realised this morning she was wearing them on the wrong feet😭😭😭this lassie man pic.twitter.com/ZWwunPCYLZ