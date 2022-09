Mama ispričala: 'Suprug i svekrva su pojeli moju večeru dok sam ja u drugoj sobi dojila'

Ogorčena mama otišla je od kuće nakon što su joj suprug i svekrva, dok je ona u drugoj sobi dojila svoje tek rođeno dijete, pojeli večeru. Iznoseći svoju frustraciju na Redditu, novopečena mama (32) je rekla da se njezina svekrva preselila k njima kako bi 'pomogla' nakon rođenja njezina djeteta, ali da je samo stvarala probleme.

Jedne večeri, kaže, nije došla u blagovaonu na vrijeme za večeru zbog dojenja, o oni joj nisu ništa ostavili; što je umornu ženu gurnuo preko ruba pa se s bebom odvezla svojoj majci, kako prenosi Daily Mail.

“Svekrva kampira u dnevnoj sobi i poziva ljude k sebi, te radi nered u kući. Nisam rekla ništa jer bi me muž počeo grditi govoreći da je njegova mama tu da pomogne i da joj trebam biti zahvalna”, napisala je frustrirana supruga.

“Ja se bavim hranjenjem, mijenjanjem pelena, čišćenjem, brisanjem. Spavam samo nekoliko sati tako da muževa mama baš i ne pomaže s bebom. Ali pomislila sam u sebi ‘pa barem nam kuha’”, objasnila je.

I kada je majka pitala gdje je njezin dio večer, suprug joj je odgovorio da je vjerojatno spremljena na štednjaku, prije nego što joj je svekrva rekla kako joj nije ostavila ništa večere jer je ‘kasnila i nije bila za stolom na vrijeme’.

“Izgubila sam živce i vikala da hranim sina pa sam naravno bila gladna, zapravo sam umirala od gladi. Slegnula je ramenima i rekla da nije ona kriva što se nisam pojavila na večeri, ali je znala da sam bila sa sinom i da nisam ništa jela”, ispričala je, zbog čega ju je suprug zamolio da ne podiže glas prije nego što je to preraslo u žestoku svađu između njih svih.

“Ušla sam u spavaću sobu, spakirala malu torbu za sebe i sina, pozvala brata da me dođe odvesti do mame i muž je puknuo na mene dok sam izlazila”, rekla je i dodala da je djetinjast.

Mama je priznala da ju je suprug zvao 'non-stop', zahtijevao da se vrati i slao joj ljutite poruke, nazivajući je ludom. Nakon što mu je poslala slike njihovog sina, on joj je poslao slike njega i njegove mame kako zajedno kuhaju večeru. Mama je na platformi pitala je li u krivu i mnoge su je mame obasule podrškom, dok su druge rekle da bi trebala prestati držati sina dalje od tate.

“Dojenje na prazan želudac. To je kao da radite fizički posao. Trebala te čekati gomile hrane”, napisala je jedna korisnica, dok je druga dodala: “Tvojoj svekrvi nije stalo do tebe. Reci svom mužu da te počne podržavati umjesto da se pretvara u bebu kojoj treba majka.”

Onima koji su rekli da nije trebala otići, rekla je da ostaje čvrsta i da će ostati kod svoje majke te da će uživati u malo pažnje.

“Nisam mogla dobiti ovaj tretman u vlastitom domu”, napisala je. “Što se tiče mog muža, on može doći kod moje mame ako toliko želi vidjeti svog sina, ali sumnjam da će to učiniti jer je on vrlo ponosna osoba i to bi moglo povrijediti njegov ego.”

Tko je ispravno reagirao na postupke svekrve? Muž, ipak je ona njegova majka i treba se poštivati 0,00% +

Žena, dovoljno je teško imati novorođenče, treba joj pomoći 100,00% +

