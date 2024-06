Mama ima posebna pravila za svoju djecu: 'Neću dopustiti čak ni obitelji da ih upoznaju ako se ne potrude dovoljno'

Mama dvoje djece, Jaymee King (24) otkrila je kako je kontroverzno probušila uši svojoj kćeri u dobi od samo 12 tjedana, a za njih ima i neka stroga pravila koja se ne boji podijeliti se podijeliti. No, neka njezina pravila uznemirila su mnoge roditelje na internetu, uključujući njezin običaj zabrane spavanja negdje drugdje i korištenje uzdi za kontrolu svoje kćeri.

U videu koji je podijelila na Tiktoku, Jaymee je detaljno opisala kontroverzne stvari koje radi kao mama, što je izazvalo raspravu i zaradilo više od 4000 pregleda i stotine komentara. No, kaže kako ju nije briga što drugi misle o njezinom roditeljskom stilu, sve dok su njezina djeca sretna i zdrava, piše The Sun.

VEZANI ČLANCI:

"Odluke o roditeljstvu donosim na temelju onoga što mislim da je najbolje za moju djecu, a ne na temelju onoga što će ljudi misliti o meni zbog mojih odluka", kaže Jaymee. "Odlučila sam svojoj kćeri probušiti uši u dobi od 3 mjeseca zbog činjenice da brže zarastaju i da ih ona ne može dirati. Znam da se mnogi ljudi ne slažu s ovim, ali tada sam mislila da je to najbolja dob za to."

Jaymee se također ne slaže da njezina djeca dobivaju injekcije, tvrdeći da se umjesto toga mogu osloniti na svoj "imunološki sustav". "Vjerujem da djeca imaju imunološki sustav s razlogom. Da, postoji rizik da se razbole, ali sastojci injekcija mogu izazvati veći rizik od stvarnih bolesti. Također nema jamstva da se i dalje neće zaraziti, čak i ako su primili injekcije. Mnogi se ljudi ne slažu, ali na njima je da rade ono što misle da je ispravno za svoju djecu", dodaje.

Mama Jaymee također vjeruje u spavanje uz oboje svojih mališana i postavila je strogo vrijeme odlaska u krevet od 18 do 18:30, ali kaže da je to zato što djeca trebaju san. "Spavam s oboje jer su mali samo kratko vrijeme. Moj jednogodišnjak ide spavati u 18 sati, a moja četverogodišnjakinja u 18.30. Mislim da je vrlo važno da imaju rutinu odlaska na spavanje. Nije toliko važno da u to vrijeme moraju spavati, ali mislim da je važno da budu u krevetu svaki dan u isto vrijeme. Mnogi ljudi bi rekli da je prerano, ali oni ustaju između 5 i 6 ujutro i djeca trebaju san", objašnjava.

Kako bi optimizirala sigurnost, Jaymee također drži svoju kćer na uzdi i ne dopušta svojoj djeci da spavaju prije nego što napune dvije godine – pa čak i tada samo s nekolicinom odabranih. "Moja kći trenutno prolazi kroz dijagnozu ADHD-a. Ona nema svijest o opasnosti i naletjet će na cestu, pa koristim uzde ili kolica da je zaštitim. Dobivam puno smiješnih pogleda ili komentara od ljudi koji kažu da je prestara, ali nije me briga što ljudi misle, sve dok je moja beba na sigurnom", kaže ona. Što se tiče ostanka s drugima, Jaymee kaže da je važno da dijete prvo može komunicirati.

Jednako je iskrena kada je riječ o obitelji. "Ljudi misle da to što su u srodstvu znači da imaju pravo biti uključeni. Ili nisu zainteresirani prvih nekoliko godina, a onda odluče da žele nekakvu vezu s djetetom. Ne slažem se s ovim. Vaše ponašanje ili interes za dijete u prvoj godini okosnica je veze. Ako te moja djeca ne poznaju, kako možeš očekivati ​​da će te željeti upoznati?", tvrdi mama.

Dojenje do minimalne jedne godine također je strogo pravilo. "Ovo je osjetljiva tema za mnoge ljude, ali vjerujem da su dojke najbolje. Osobno ne bih svojoj djeci davala neko drugo mlijeko ako imam majčino mlijeko. Ali nikad nikoga ne bih osuđivala zato što je odlučio ne dojiti jer mnogi ljudi to ne mogu. Minimalna dob od godinu dana je zbog toga što u toj dobi mogu piti kravlje mlijeko", kaže mama.

VEZANI ČLANCI:

Korisnici društvenih mreža na mreži imali su mnogo toga za reći o Jaymeeinom roditeljstvu, a neki nisu vjerovali njezinim izborima. "Zbunjuje me kako nećete zaštititi svoju djecu od ozbiljnih bolesti, ali kladim se da biste rado dopustili injekcije i medicinsku skrb da im bude jako loše??.. Jer niste dopustili cjepiva", napisala je jedna korisnica. Drugi je komentirao: "Je li ovo realno."

Govoreći o pozornosti na internetu, Jaymee je rekla: ”Moj video je definitivno dobio neke negativne reakcije, ali također imam puno komentara ljudi koji se slažu s mojim odlukama. "Iskreno? Nije me briga što ljudi misle jer inače ne bih to objavila jer sam znala da će se dići galama", odgovorila je.

Mama pokazala što radi s djecom kad treba vrijeme za sebe: 'Ubacim ih u kartonsku kutiju!'