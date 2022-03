Majka izazvala raspravu: 'Susjeda mi prigovara jer mi dijete plače po noći, ne shvaća da nisam ja kriva!'

Biti roditelj novorođenoj bebi nije lak zadatak, a neprospavane noći i 24-satne brige za mališana mogu biti iscrpljujući. Jednoj mami na Redditu stres majčinstva dodatno pogoršava je susjeda koja živi u stanu do nje, a koja se stalno žali na plakanja njezinog sina.

Anonimno podijelivši svoju priču žena je objasnila da je rodila prije samo sedam tjedana, ali dijete zbog alergija puno plače i često ga boli. I dok jedna od susjeda i sama ima svoju djecu i podrška joj je, žena koja živi u stanu do nje nije tako ljubazna - pa je čak zaprijetila i da će podnijeti tužbu zbog buke.

-"Svog sina sam rodila prije sedam tjedana. On je stvarno bolestan zbog više alergena, a još uvijek pokušavamo otkriti neke od njih. Većinu vremena provodim pokušavajući ga umiriti dok ga boli. Dakle, u biti, plače. Puno. Živimo u stambenom naselju, tako da ga naši susjedi dosta čuju”, objasnila je u objavi koju prenosi Mirror.

S jedne strane stana imaju samohranu majku s troje djece. Ima razumijevanja i velika joj je podrška, a često joj i nudi da joj pričuva bebu kako bi mogla spavati. S druge strane, imaju mladu ženu koja ima mnogo manje razumijevanja. Svaki dan lupa im po vratima da se žali, a čak je dva puta zvala policiju prije nego što je razgovarali s njom.

Mama je inzistirala da je pokušala razgovarati sa susjedom o tome zašto njezin sin toliko plače, i iako razumije da je to ometajuće, ne može ništa učiniti da to prestane. No, nakon što su ženini postupci eskalirali i počela je lupati po zidovima, mama je uzela stvari u svoje ruke - i poklonila joj par čepića za uši.

"Pokušala sam objasniti da bebe plaču, pa čak i otkrila njegove zdravstvene probleme. Shvaćam zašto se žali - on vrišti cijeli dan i cijelu noć, što je ometajuće, ali ne mogu ga natjerati da prestane. U svakom slučaju, ona je u posljednje vrijeme postala uporna – pušta glazbu dok on spava i lupa po zidovima i stvarima. Prije tri dana kupila sam joj čepiće za uši, pokucala na njena vrata i dala čepiće uz komentar: 'Koristi ovo i prestani maltretirati bolesno dijete i njegovu majku. Bila je šokirana, a ja sam se vratila u svoj stan”, otkrila je.

Mama je od tada čula minimalno lupanje od svoje susjede, ali osjeća se stvarno krivom zbog načina na koji je rješavala stvari. I korisnici Reddita bili su podijeljeni jer je većina ljudi mogla vidjeti kako će situacija negativno utjecati na obje strane svađe.

“Znam kako se osjećaš, to je beba, ali susjeda je u pravu. Nije njezino dijete, san joj se stalno prekida i mora da je neispavana", komentirala je jedna korisnica, dok je druga dodala: "Nova mama ovdje. Shvaćam da ne možete kontrolirati svoju bebu. Ne možete ih uvijek natjerati da prestanu plakati. Ali također shvaćam koliko je neugodno slušati bebu koja nije vaša.”

