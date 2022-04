Majka ispričala: 'Nisam uopće htjela djecu, a sad ih imam devetero! I još ne znam što radim...'

Jenn Hoskin uopće, kaže, nije željela biti majka, a mislila da će život provesti s partnerom koji slično razmišlja i kojem veća obitelj nije važna. To se ipak promijenilo kada je u 21. godini dobila svoje prvo dijete, a sada ih ima čak devetero. Na svom je TikTok profilu objavila video u kojem je objasnila zašto joj život ne izgleda kako ga je nekad zamišljala...

Što majke najviše žele dobiti za poklon? Možda ćete se iznenaditi:

"Nisam uopće željela djecu, a sada ih imam devet. Kako se to dogodilo? Pa, jedno po jedno...”, počela je u videu koji prenosi The Sun.

Jenn je objasnila da je jedan od glavnih razloga zašto joj je ideja o majčinstvu bila odbojna taj što se bojala da u tome neće biti dobra.

"Ipak, prvo sam rodila već u 21. godini, iako nisam imala pojma kako biti majka. Samo sam putem izmišljali pravila... Sin mi sada ima 21 godinu i podsjećam ga da još uvijek nemam pojma što radim. Prilično sam sigurna da on to shvaća. Ipak, dobre su vijesti što su mi se 'putem' svidjeli i on i uloga majke".

Dodala je da je njezin najstariji zaslužio svaku pohvalu jer je preživio nju u godinama u kojima još uopće nije znala što da radi.

“Ali kako sam završila s devetero? Bilo je 'još samo jedno', pa opet 'još samo jedno', pa nam je osam bilo dovoljno, ali onda je došlo deveto i sada je dosta!. Malo po malo, od 'ne želim nijedno' dođete do 'imam ih devetero", zaključila je Jenn.

Mnogi korisnici su brzo komentirali njezin video, a jošje majki podijelilo koliko djece imaju i hoće li na tome stati.

"Htjela sam dvoje, možda troje, a sad sam na drugom. Raspravljali smo želimo li još jedno, ali nismo se još uspjeli dogovoriti", napisala je jedna korisnica, a druga se našalila: “Ja sam htjela dvoje, moj muž troje pa smo postigli kompromis; i imamo petero!”

Ove bebice redovito idu na terapiju glazbom koja im pomaže za vrijeme liječenja od različitih bolesti ❤