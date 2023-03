Majka ispričala: ‘Moja svekrva je pokušala promijeniti ime moje bebe dok sam bila u bolnici!’

Jedna novopečena majka ispričala je neugodnu situaciju u kojoj se našla kada je njezina svekrva bez njezina dopuštenja pokušala promijeniti srednje ime njezine bebe. 26-godišnja korisnica Reddita, koja se na platformi društvene mreže zove @lovelyantoniaxo, rodila je svoje prvo dijete po imenu Stori u listopadu 2022. kada se incident i dogodio, piše The Sun.

Što majke najviše žele dobiti na dar? Možda ćete se iznenaditi!

Ispričala je kako se zaljubila u svoju "ljubav s fakulteta" i kako su se vjenčali prije dvije godine. Od početka njihove veze uvijek je bila bliska s njegovom obitelji, pogotovo jer su joj roditelji tragično poginuli u automobilskoj nesreći kada je imala samo 15 godina. Žena je rekla da su ona i njezina svekrva uvijek imale odličan odnos, te da je ona bila uz nju tijekom cijele trudnoće.

- To će joj biti prvo i jedino unuče jer njezin drugi sin i kći ne želi imati djecu, a moj muž i ja želimo samo jedno dijete. Od malena želim da moje dijete, bilo da se radi o kćeri ili sinu, ima jedno od imena mojih roditelja kao srednje ime. Dobili smo kćer i moja svekrva je bila toliko uzbuđena da mi je čak pomogla odabrati ime moje kćeri, Stori Noelle James. Noelle je bilo ime moje mame, i činilo se da je i ona bila sretna i uzbuđena zbog imena. Dva mjeseca nakon ovog razgovora dobili sam trudove na poslu, a kolegica me je odvezla u bolnicu gdje su me dočekali suprug i svekrva. Željela sam da oboje budu sa mnom u sobi dok sam rađala, što nije išlo po planu jer sam morala na hitan carski rez - ispričala je.

Kako kaže, bila je stvarno iscrpljena i nije se osjećala dobro nakon toga, pa je odlučila odmoriti dok je njezin muž otišao kući uzeti neke stvari. Svekrva je pristala ostati s njom i čuvati bebu dok ona spava.

- Ubrzo nakon toga, probudila me jedna od medicinskih sestra i rekla: “Oprostite što vas budim, ali čula sam da želite promijeniti srednje imen vaše kćeri.” Bila sam potpuno šokirana i zaprepaštena...Kada sam ju pitala na što misli, svekrva je “uskočila” i rekla: “Pa, ja sam samo mislila, budući da sam ja bila ta koja je bila ovdje i podržavala te, da bi ona trebala nositi moje srednje ime.” Bila sam zbunjena i tako šokirana i doslovno nisam mogla izgovarati riječi pa sam jednostavno rekla “ŠTO”. Ta me žena pogledala ravno u oči i rekla: "Pa, ona nije ni ovdje da te podrži, pa kakvog to smisla ima" - nastavila je.

Nakon što je to čula, odmah je briznula u plač jer ju je to zaboljelo . Nakon što joj je rekla kako je njezina vlastita mama bila nevjerojatna osoba, objasnila je da je samo pogledala svoju svekrvu i rekla joj da ode i da se ne vraća. Zatim je ispričala svom suprugu što se dogodilo i dok joj on isprva nije vjerovao, nakon što je medicinska sestra to potvrdila, čvrsto je ostao uz svoju suprugu. Nakon što je otpuštena iz bolnice, počela je primati užasne poruke i od svoje šogorice i od šogora, koji su joj govorili da nije u pravu zbog svojih postupaka. Iz poruka joj je postalo jasno da je njezina svekrva izmislila dio priče. A kad su saznali što se zapravo dogodilo, odmah su se ispričali, a ona im je oprostila.

- Od tada nepristojne poruke i telefonski pozivi nisu stali s njezine strane, a čak piše i grozne poruke o mojoj mami. Tada sam prekinula sve kontakte s njom i rekla sam mužu da je to njegova mama i da mu nikad ne bih rekla da ne razgovara s njom, ali da sam ja s njom završila. On je na to rekao da voli mene i našu kćer i da će učiniti sve što je potrebno da zaštiti našu obitelj - dodala je.

Dok su joj baka i prijatelji govorili da je postupila ispravno, najbolja prijateljica joj je rekla da je pogriješila, rekavši joj da je mogla popustiti za ime jer joj je to jedino unuče.Svoju objavu završila je pitanjem je li ona zapravo u krivu u ovoj situaciji, a ljudi se nisu mogli suzdržati s komentarima.

- Pokušala je donijeti važnu životnu odluku za vaše dijete dok ste vi bili u nesvijesti i ranjivi, mislila je da može manipulirati situacijom u svoju korist. Ne želim zamišljati što bi sljedeće učinila - napisala je jedna korisnica.

- Bila je ljubazna jer je htjela imati kontrolu. Svatko tko podržava nju, a ne vas je također grozna osoba - komentirala je druga osoba.

- Niste u krivu. Ako ona ne može poštovati vas i vaše odluke kao roditelja, onda apsolutno ne može imati pristup vašem djetetu - dodala je treća.

