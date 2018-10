Lukovo u Novskoj – kirvaj s daškom prošlosti

Zvuci tamburice, miris lovačkog gulaša, fiša i dobre kapljice, ulice grada obučene u svečano ruho i dekorirane jesenskim plodovima i bojama, kao i jedinstveni događaji koji građane i posjetitelje vraćaju na prijelaz iz 19. u 20. stoljeće očekuju vas na ulicama najzapadnijeg slavonskog grada, Grada Novske.

Foto: Promo

I drugi gradovi slave Lukovo, no Novljani isti kirvaj slave od 1755. godine kad su prvi put zazvonila zvona na kapeli svetoga Luke. Tih dana iz škrinja izvuku narodne nošnje, glumci i glazbenici izađu na ulicu, napune se stolovi domaćim tradicionalnim poslasticama, pozovu gosti iz svih krajeva Hrvatske i Europe, gradski oci izvjese zastave, svečano urešene kočije zakrče gradske ulice. I upravo je takav program najavljen za ovogodišnju četverodnevnu manifestaciju.

Foto: Promo

Kažu da je doći u Slavoniju na slavlje doživljaj. No, doći na kirvaj - e, to je za prepričavanje još dugo vremena! Upravo time smo se vodili pripremajući ovogodišnje Lukovo. Koncept naše manifestacije razlikuje se od svih u Hrvatskoj. Mi prikazujem povijesno razdoblje koje je mnogima nezanimljivo dok je za Novsku najvažnije jer je tad postala grad, poručuju organizatori u Turističkoj zajednici Grada Novske. Desetci suorganizatora, tisuću sudionika, besplatan prijevoz posjetiteljima iz Zagreba, sadržaji koji omogućuju putovanje u prošlost od 18. do 21.listopada, ono su što donosi ovogodišnje Lukovo.

Pučku veselicu upotpunit će i velika estradna imena - Ivan Zak i Tamburaški sastav Fijakeri, te supertalentirani Scifidelity Orchestra.

Foto: Promo

Da je Lukovo zaista drugačije od svih drugih manifestacija moglo se vidjeti i iz samog predstavljanja programa. Maleni Novljani i njihove učiteljice iz Osnovne škole Novska, potegli su u 7 gradova u Hrvatskoj nebili privukli pozornost posjetitelja u svoj rodni grad. Na trgovima u Zagrebu, Novoj Gradišci, Kutini, Hrvatskoj Kostajnici, Lipiku, Sisku i Daruvaru u isto vrijeme izvodili su jedinstveni skeč koji su prolaznici sa zanimanjem pratili.