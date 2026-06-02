Vintage Sports Weekend na Lošinju okupio brojna poznata imena

„Lošinj nije samo početna točka festivala, već i mjesto gdje svake godine nastaju neka od najljepših prijateljstava, ideja i suradnji. Upravo ovdje, u jedinstvenom okruženju koje spaja sport, prirodu i druženje, započinje ono najbolje što Sunset Sports Festival predstavlja. Vjerujemo u snagu sporta da povezuje ljude, inspirira ih i stvara zajednicu, a Lošinj je savršena kulisa za početak te priče“, istaknuo je Damjan Rudež, direktor Sunset Sports Festivala.

Vintage Sports Weekend obilježili su šahovski i teniski turnir na kojem su znanje i snagu odmjerila i brojna poznata imena iz svijeta biznisa, medija i sporta, a među njima su bili Filip Juričić, Pedro Soltz, Andrea Andrassy, Dean Kotiga, Edin Mehmedović, Isabella Rakonić, Donna Diana Prćić, Bruno Šimleša, Tomislav Jelinčić, Izabela Vrtar i mnogi drugi. Prvog dana pod dirigentskom palicom Deana Kotige održan je šahovski turnir, dok je teniski turnir pod vodstvom Branislava Langa na terenima Čikat bio središnji sportski događaj drugog dana.

Gosti su tijekom vikenda uživali u nizu ekskluzivnih sadržaja, poput dočeka zalaska sunca na predivnom vidikovcu Providenca, a subotu je obilježilo i zajedničko praćenje finala UEFA Lige prvaka. Ovogodišnji program zaključen je uz Domino & Cigar Sunset druženje tijekom spektakularnog lošinjskog zalaska sunca te večernju koktel-zabavu na plaži uz nastup grupe Swingers.

„Vintage Sports Weekend jedno je od onih događanja na kojima se ljudi vrlo brzo povežu. Atmosfera je opuštena, druženje spontano, a istovremeno se rađaju nove ideje, suradnje i prijateljstva. Imao sam priliku voditi šahovski turnir i bilo je sjajno vidjeti koliko je interesa bilo za ovu predivnu igru. Natjecateljskog duha nije nedostajalo, ali upravo je to dio njezina šarma. Šah zaslužuje svoje mjesto na ovakvim događanjima jer okuplja ljude svih generacija i interesa“, rekao je kvizaš Dean Kotiga.

„Ove godine organizatori su podigli ljestvicu još i više u odnosu na dosadašnja izdanja. Od šahovskog turnira i tenisa do druženja i večernjih programa, cijeli vikend bio je ispunjen odličnom energijom. Posebno mi je drago što sam stigao do finala šahovskog turnira, iako sam na kraju morao priznati da je protivnik bio bolji“, uz smijeh je izjavio Bruno Šimleša.

Glumac Filip Juričić također nije skrivao oduševljenje: „Nije prvi puta da sam na ovom događaju i mogu reći da je riječ o zaista posebnom konceptu. Okupi se sjajna ekipa, atmosfera je opuštena, a program nudi idealan spoj sporta, zabave i druženja. Sve što smo doživjeli tijekom vikenda, od šaha i tenisa do izleta i večernjih okupljanja, predstavlja savršen uvod u ljeto.“

„Vintage Sports Weekend ima jednu veliku „manu“ – traje samo tri dana, a lako bi mogao potrajati i cijeli tjedan. Nakon piknika na Providenca vidikovcu, šahovskog turnira i partyja u Beach Clubu činilo seda je teško nadmašiti atmosferu, ali već sljedeći dan donio je novi vrhunac – teniski turnir, nakon kojeg je uslijedilo zasluženo opuštanje na plaži i uz bazen Hotela Bellevue. Dan kasnije uslijedili su beach cocktail party, Swingersi i oldtimeri koji su dodatno naglasili retro duh vikenda. Nedjelja je stigla prebrzo, ali bez žurbe – još jednom se prakticirala prava otočna fjaka, a poznanici su u par dana postali prijatelji. Ocjena? 20/10, već sada jedva čekam sljedeće izdanje“, istaknula je Andrea Andrassy.

Lošinj Hotels & Villas i Hotel Bellevue već četvrtu godinu zaredom potvrđuju status idealnog domaćina uvoda u Sunset Sports Festival. Smješten u srcu netaknute lošinjske prirode, ovaj luksuzni hotel pruža savršenu ravnotežu vrhunske usluge, wellness sadržaja i opuštene atmosfere, nudeći sve što je potrebno za istinski odmor. Zahvaljujući atraktivnoj lokaciji, gosti imaju priliku istražiti brojne otočne ljepote i uživati u jedinstvenom spoju prirode, mora i mediteranskog načina života, zbog čega se Lošinj još jednom pokazao kao idealna pozornica za početak festivalske priče.

Ovogodišnji program Sunset Sports Festivala odvijat će se na dvije lokacije. Svečano otvorenje održat će se u četvrtak, 4. lipnja, u Centru sv. Nikola u Zadru, dok se glavni festivalski program seli u Fortis Club u Falkensteiner Resortu Punta Skala. Tijekom petka i subote posjetitelje očekuje niz predavanja, panela, demonstracija i interaktivnih sadržaja koji okupljaju vodeća imena iz svijeta sporta, medija, tehnologije i poslovanja.

Detaljan program dostupan je na službenoj stranici festivala, a sve novosti možete pratiti putem Facebook i Instagram profila.