48 sati u Slavoniji i Baranji

Ako tražite savršen vikend izlet, dopustite da predložimo skok na istok. Spakirajte laganu torbu, ostavite mjesta za nekoliko butelja i krenite prema Slavoniji i Baranji, od Zagreba udaljenoj koliko je i on od nje (dva sata vožnje).

Prvi dan: gizdava dobrodošlica, kovanje uz majstora, slavonski sushi pa pivce i večera uz rijeku

Kako bi odmor započeo što je ranije moguće, predlažemo da prva postaja bude piknik u hladu sjenice gdje će vas pozdraviti gizdavi stanovnici Ivandvora , izdvojene lokacije đakovačke Ergele. Matično stado kobila s podmlatkom veličanstvenih lipicanaca tijekom ljetne sezone cijele dane provodi na prostranim pašnjacima, dok očuvane prostorije izvorne arhitekture čuvaju uspomene i na neke kraljevske posjetitelje.



Teško je napustiti novostečene prijatelje, ali toliko je još toga za istražiti! S Ivandvora put lako vodi u kulturnu prijestolnicu Slavonije i Baranje.

Savršen trenutak za posjetiti Đakovo zapravo je uvijek, ali krajem lipnja već se 60 godina odvijaju Đakovački vezovi, manifestacija koja ponajbolje odražava duh i slavlje tradicije ovog podneblja. Svakako posjetite monumentalnu katedralu i prošetajte korzom na kojem se živi u vlastitom ritmu. Uvijek u pokretu, ali nikad u gužvi, polako i lagano uz kavicu ili čašu vina.

Kad smo kod vina, vinoteka Bačva uz najbolja vina, destilate, sireve i suhomesnate proizvode iz regije nudi i vina iz cijele Hrvatske. Ambijent poziva na predah i druženje s domaćinima koji svakog posjetitelja dočekuju kao najvećeg prijatelja, a na trećoj čaši graševine iz đakovačkog vinogorja i sami ćete se tako osjećati. Nakon četvrte javit će se i želudac. Njemu će lako udovoljiti Kuća dida Tunje ili Loora s nešto tradicionalnijim pristupom, dok Omakase uz razne druge varijante azijskih nudi i slavonski sushi.

Energiju valja i potrošiti — kako se to najbolje radi zna majstor kovač Franjo Vinković . Jedan je od tek sedmorice u cijeloj Hrvatskoj, a iskovao je u svojoj karijeri sve od mača, cvijeća, do restauracije starih, tradicionalnih elemenata u cijeloj zemlji. Iz Đakova na put prema Osijeku neka vas isprate oni koju su vas i dočekali. Lipicanci u ergeli treniraju, kupaju se i uživaju, i svakog posjetitelja lako impresioniraju. Ne žuri li vam se baš isti dan nastaviti put, novootvoreni hotel Diaco ima baš sve što vam treba za savršen odmor i opuštanje tik do katedrale.

U Osijeku čeka isti ritam — laganini. Zalazak sunca najbolje se dočekuje, jasno, na plaži. Kopika je nadimak osječke verzije istoimene brazilske plaže, i baš kao i ona, sinonim za uživanje i opuštanje. Za kupanje možete odabrati novoobnovljeni bazenski kompleks s toboganima i raznim sadržajima ili samu rijeku Dravu s mrežom za odbojku i najljepšim pogledom na grad. Ako ste na plaži ipak prije svega pivski tip, osvježenje ćete lako pronaći u nizu ugostiteljskih objekata uz rijeku.

Najljepše se večera također uz rijeku. Uz i na osječkoj promenadi, ujedno najdužoj riječnoj promenadi u ovom dijelu Europe, dostupan je i niz restorana u kojima se nudi sve od tradicionalnih jela od riječne ribe i mesa do modernih interpretacija, nagrađivane pizze i azijskih jela.

Najmlađima će poseban doživljaj zasigurno biti vožnja najpoznatijim osječkim prometalom pored tramvaja. Kompa, splav kojeg nosi struja rijeke u samo nekoliko minuta će vas s promenade odvesti ravno u zelenilo, dječja igrališta, i, najvažnije - poznati zoološki vrt. Za sve gradske klince, nedavno je otvoreno slavonsko selo gdje se mogu i poigrati s domaćim životinjama.

Drugi dan: sela koja mirišu na papriku, vinska brda, gatori i tok Dunava

Nakon gradskog zalaska i večere uz Dravu, drugi dan najbolje je otvoriti u zelenilu. Od Osijeka do Kopačkog rita vozi se tek kratko, a osjećaj je kao da ste zakoračili u potpuno drugi svijet. Voda, trska, šuma, ptice i tišina jednog od najvećih močvarnih područja u Europi čine ono najbitnije za svaki vikend izlet: brišu raspored iz glave. Vožnja čamcem ili brodom, šetnja poučnim stazama ili samo promatranje prirode dovoljni su da shvatite zašto se Baranja ne može upoznati samo za stolom, koliko god taj stol bio dobar.

A bit će dobar. Iz Kopačkog rita put vodi prema baranjskim selima, gdje svako ima svoju malu specijalnost i karakter, a Baranja je najljepša kada se ne obilazi po osjećaju. Negdje će vas zaustaviti miris fiša, negdje dvorište puno cvijeća, negdje domaća paprika, a negdje pogled na vinograde. Za one aktivnije, e-bike je idealan saveznik: dovoljno spor da ne propustite ništa što vam putem zadrži pozornost (bile to guske, ovce, konji, polja makova ili suncokreta, vidikovci, vinske ceste…), dovoljno brz da svakako stignete na večeru u jedan od poznatih ruralnih restorana.

Povede li vas put u smjeru Našica, vrijedi i tada zastati. Valpovo i Donji Miholjac donose drugačiju sliku istoka Hrvatske uz dvorce, perivoje, rijeke, industrijsku baštinu i priče o starim obiteljima koje su oblikovale ovaj kraj. Dvorac Prandau-Normann u Valpovu i dvorac Mailáth u Donjem Miholjcu stvaraju lijepu dvorac-rutu za sve koji vole povijest bez previše formalnosti. Neformalno se uvijek može i na kupanjac u Bizovačke (ne BizoNvačke) toplice, gdje će se jednako zabaviti veliki i maleni.

Za treći dan ili sljedeći put

Mnogi će doći upravo zbog vinske tradicije. Baranjsko vinogorje ima svoju pozornicu u Zmajevcu, gdje se surduci i gatori ukopani u lesne obronke otvaraju svakog vikenda, i kada nema velikog događaja. Dovoljno je spustiti se u vinske podrume, poslušati domaćina, kušati graševinu, frankovku ili cabernet i pustiti da se razgovor protegne do večeri. Tijekom godine Baranja dodatno oživi kroz vinske šetnje, otvorene podrume, festivale i druženja koja cijela sela pretvaraju u veliku vinsku kartu.

Ako vas put povuče prema Dunavu, Erdut je druga velika vinska priča ovog kraja. Ondje se vinogradi spuštaju prema rijeci, a poznata velika erdutska bačva podsjeća da vino ovdje ima i mjeru spektakla. Dunav, svetište u Aljmašu, panorame i podrumi lako mogu produžiti vikend za još nekoliko sati ili dati razlog za povratak.

Treći vinski smjer vodi prema Feričancima i Našičkom kraju. Feričanci su vinogorje koje se lijepo veže uz priču o izletima, konjima, glazbi i slavonskom zelenilu. U blizini su Našice, grad skladnih parkova i dvoraca Pejačević, savršen za one koji vikend žele zaokružiti kulturom, šetnjom i malo plemićke atmosfere. Našički kraj dobro pokazuje da Slavonija nije samo ravnica iz automobila, nego prostor dvoraca, perivoja, vinograda, jezera, šuma i brojnih malih iznenađenja.