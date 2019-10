'Ljubav mog života je preminula, a njegova supruga me nije željela na pogrebu'

- Ljubav mog života umrla je prije tri mjeseca i to me ubija svakoga dana. Njegova supruga zabranila mi je da dođem na sprovod i nisam se mogla oprostiti – započela je žena svoju tužnu priču

Deidre, savjetnici portala The Sun ispričala je kako su bili zajedno čak 6 godina, a do prekida je došlo zbog njegovog problema s drogom. Ona se nakon nekog vremena zaručila, a on je je nedugo nakon toga pronašao djevojku s kojom je kasnije ušao u brak.

Nekoliko puta smo se susreli za vrijeme njegova braka i stalno je govorio kako me i dalje voli. Moja druga veza je došla kraju, a početkom ove godine on mi je rekao kako ima ozbiljnu bolest jetre i samo nekoliko mjeseci života – nastavila je i rekla kako je željela biti uz njega, ali ju je on odbio.

- Mislim o njemu svaki dan - dovršila je svoju priču uzrujana žena.

- Žao mi je. Razumijem kako se vjerojatno osjećate jer ste bili blokirani. Pokušajte organizirati posljednji pozdrav s njim, možda samo s nekoliko bliskih prijatelja i članova obitelji koji bi bili uz Vas – savjetovala je iskusna Deidre koja se nada da je time barem malo utješila djevojku koja žali za svojom ljubavlju.

Ljubavne savjete možete dobiti i na placu: