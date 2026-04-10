Vaš penis se može smanjiti i za 2,5 centimetra: Urolozi otkrili glavne uzroke i kako to spriječiti

Zabrinutost da će vam se penis s vremenom smanjiti zapravo je prilično besmislena, budući da je riječ o normalnoj pojavi. Skupljanje penisa najčešće je postupan proces povezan sa starenjem, a nalazi studije BJU International iz 2015. godine sugeriraju da samo dva od sto muškaraca imaju abnormalno malen ili velik penis. Prosječna dužina penisa u erekciji iznosi oko 13,1 centimetar, dok je prosječna dužina u opuštenom stanju bliža 9,2 centimetra. U većini slučajeva, promjena u veličini kreće se od 1,2 do 2,5 centimetra, što je rijetko dovoljno da bi značajno utjecalo na vaš seksualni život.

Ipak, nekoliko faktora može uzrokovati da se vaš penis smanjuje brže od normalnog. Debljanje, osobito nakupljanje masnih naslaga u donjem dijelu trbuha, može učiniti da penis izgleda kraće. Debeli masni jastučić oko baze penisa može djelomično prekriti tijelo organa, stvarajući tako iluziju smanjenja. Kako piše LADbible, ovo je jedan od najčešćih razloga zašto muškarci pogrešno vjeruju da im se penis smanjio.

"Glavni razlog zašto ljudi misle da im se penis smanjuje, a zapravo se ne smanjuje, jest taj što su se udebljali", potvrdila je urologinja i kirurginja Rena Malik na svom YouTube kanalu. Objasnila je i kako stručnjaci pristupaju mjerenju. "Kada urolozi mjere dužinu penisa, svaki put to radimo na isti način. Smjernice nalažu da se mjeri u opuštenom stanju, rastegnute dužine i u toploj prostoriji", dodala je.

Osim debljanja, na smanjenje mogu utjecati i određena zdravstvena stanja. Neki muškarci mogu primijetiti privremeno skraćivanje nakon operacije raka prostate, odnosno radikalne prostatektomije. Istraživanja pokazuju da prosječno smanjenje u početku može iznositi oko jedan centimetar, iako se dužina često s vremenom poboljšava kako se vraća erektilna funkcija. "Možete primijetiti skraćivanje dužine penisa, koje se može kretati od 1,2 do 1,9 centimetara", kaže dr. Malik. Drugi uzrok može biti Peyroniejeva bolest, stanje koje uzrokuje stvaranje ožiljnog tkiva unutar penisa, što dovodi do zakrivljenosti. To može smanjiti i dužinu i debljinu te učiniti spolni odnos bolnim. "To ćete primijetiti jer ćete vidjeti kvržicu na penisu ili ćete uočiti da se savija na drugačiji način", ističe Malik.

Što možete učiniti?

Stručnjaci se slažu da je zdrav način života ključan za očuvanje ne samo općeg zdravlja, već i zdravlja penisa. Dr. Arkady Lipnitsky je na svom kanalu naglasio da vježbe za zdjelično dno, uz zdrave životne navike, mogu pomoći u upravljanju smanjenjem. "Pobrinite se da održavate zdrav način života. Jedite zdravu hranu, pijte manje alkohola, posebno piva, jer pivo smanjuje razinu testosterona", rekao je. "I naravno, počnite vježbati. Osim kardiovaskularnog treninga i treninga snage, važno je u svoju dnevnu rutinu uključiti i vježbe za zdjelično dno", savjetuje.

Postoji nekoliko jednostavnih vježbi koje možete raditi. Prva uključuje stiskanje mišića zdjelice i zadržavanje napetosti tri do pet sekundi, nakon čega slijedi opuštanje u istom trajanju. Druga vježba sastoji se od brzog stiskanja i otpuštanja istih mišića u trajanju od deset sekundi. Za treću vježbu potrebno je leći na leđa, saviti koljena i podizati kukove dok istovremeno aktivirate mišiće zdjeličnog dna. Redovitim izvođenjem ovih vježbi možete poboljšati cirkulaciju i ojačati mišiće koji podržavaju erektilnu funkciju.