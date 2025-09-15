Liječnici mu vratili vid nakon 20 godina: 'U oko su mi ugradili zub, i ja sam mislio sam da se šale'

Znanost posljednjih desetljeća bilježi goleme pomake u medicini i tehnologiji, otvarajući mogućnosti koje su se nekada činile nezamislivima. Zahvati koji kombiniraju znanje s različitih područja, poput biologije, inženjerstva i kirurgije, danas pacijentima vraćaju funkcije izgubljene prije mnogo godina. Posebno fasciniraju inovacije koje povezuju ljudsko tijelo s umjetnim pomagalima i tako prevladavaju prirodna ograničenja. Takvi primjeri ne samo da mijenjaju živote pojedinaca, nego i šire granice onoga što smatramo mogućim u modernoj medicini. Priča koja na najbolji mogući način ilustrira napredak u medicini stiže iz Kanade, gdje je slijepi muškarac ponovno je progledao nakon više od 20 godina zahvaljujući rijetkoj operaciji poznatoj kao 'tooth in eye' zahvat, piše People.

Brent Chapman, 34-godišnjak iz Sjevernog Vancouvera u Kanadi, izgubio je vid kada je imao tek 13 godina. Razlog je bila izrazito rijetka alergijska reakcija na ibuprofen, poznata kao Stevens-Johnsonov sindrom. Ova bolest teško je oštetila njegove oči i ostavila ga potpuno slijepim, a sljedeća dva desetljeća proveo je u potrazi za terapijama koje bi mu vratile vid. Isprobao je brojne tretmane, no nijedan nije davao dugoročne rezultate. Tada je stupio u kontakt s oftalmologom dr. Gregom Moloneyem iz bolnice Mount Saint Joseph u Vancouveru. Upravo je dr. Moloney predložio Chapmanu rijedak postupak 'tooth in eye' na njegovom desnom oku.

Ova operacija razvijena je još 1960-ih, a u svijetu je izvedena na svega nekoliko stotina pacijenata. Sam zahvat sastoji se od više složenih koraka. Najprije se izvadi pacijentov vlastiti zub, koji se zatim izravna i u sredini mu se izbuši malena rupa. U tu se rupu umeće umjetna leća, a cijela se struktura potom ugrađuje u prednji dio pacijentovog oka, omogućujući mu da gleda kroz novu leću. Dr. Moloney pojasnio je da se koristi upravo pacijentov zub jer to značajno smanjuje rizik da organizam prepozna ugrađeni materijal kao strano tijelo i odbaci ga. 'Obično ljudi dožive šok i nevjericu kada čuju da takva operacija uopće postoji', kaže dr. Moloney.

Chapman je priznao da je i sam u početku bio skeptičan. 'Zvučalo je kao nešto iz znanstveno-fantastičnog filma. Pomislio sam: Tko je ovo uopće smislio? Ovo je potpuno ludo', rekao je u razgovoru za portal Today.com. No, rezultati su bili zapanjujući. Već nakon što se probudio nakon operacije, Chapman je mogao primijetiti pokrete svojih ruku ispred lica. Kada se oko potpuno oporavilo, vid mu je procijenjen na 20/40 ili 20/30, što znači da je mogao relativno jasno vidjeti. 'Osjećam se fantastično,” rekao je Chapman u izjavi za WABC, dodajući: 'Vid se vratio i to je sada potpuno novi svijet.'

Poseban trenutak bio je i kada je po prvi put nakon dva desetljeća mogao pogledati u oči svom liječniku. 'Kad smo se dr. Moloney i ja pogledali, obojica smo briznuli u plač. Nisam nikoga doista pogledao svojim očima više od 20 godina', kazao je Chapman koji je jedan od prvih pacijenata u Kanadi koji je podvrgnut ovakvom zahvatu.