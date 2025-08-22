Muškarac se javio liječnicima zbog gnoja, a ono što su mu pronašli u prsima ih je ostavilo bez riječi

Muškarac iz Tanzanije, star 44 godine, potražio je liječničku pomoć nakon što mu je iz desne bradavice počeo curiti gnoj. Iako su liječnici u početku sumnjali na infekciju, rendgenska snimka pluća otkrila je potpuno neočekivano stanje. Osim iscjetka, nije bilo znakova da s pacijentom nešto ozbiljno nije u redu – nije imao bolove u prsima, poteškoće s disanjem, kašalj ni temperaturu.

Sumnje su se produbile kada je pacijent ispričao da je prije osam godina sudjelovao u tučnjavi, tijekom koje je zadobio više posjekotina po tijelu. Budući da je tada bio daleko od bolnice, dobio je samo osnovnu pomoć, a rendgensko snimanje nikada nije učinjeno. U medicinskoj dokumentaciji stoji da je svih tih godina živio “bez značajnijih problema… sve do sadašnjeg javljanja”, a u bolnicu je stigao s “gnojem neugodnog mirisa” i zadebljanom kožom ispod desne bradavice.

Rendgen je pokazao “oštar metalni predmet”, a liječnici su ubrzo shvatili da se radi o nožu koji je ušao kroz desno rame i ostao zarobljen u prsima. Hitno je izvedena operacija, tijekom koje su ga uspjeli izvaditi. Pacijent se dobro oporavio i već deset dana kasnije pušten je kući. Ipak, u izvješću je naglašeno kako je imao mnogo sreće jer “iako se pacijent dobro oporavio nakon operacije, postojala je značajna opasnost da nož dovede do smrtnog ishoda”.

Stručnjaci su objasnili da je pacijent preživio zahvaljujući tome što je tijelo uspjelo “obmotati strano tijelo fibroznom kapsulom, odnosno čvrstim zaštitnim slojem tkiva, čime je ograničilo upalu i oštećenje tkiva”. Kako se s vremenom ipak počeo stvarati gnoj, liječnici su upozorili da mu je sreća istjecala i da su prijetile “ozbiljne komplikacije”. “Ovaj slučaj ilustrira hitnu potrebu za većom sviješću i unaprijeđenim protokolima za zbrinjavanje trauma i sigurnu kirurgiju u uvjetima s ograničenim resursima" stoji u izviješću Nacionalnog instituta za zdravlje.