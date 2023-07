Kuma kakvu ne biste htjeli: 'Moj je govor na vjenčanju najbolje prijateljice isisao radost iz prostorije'

Nedavno je anonimna žena na Reddit forumu naslova Jesam li sebičan/sebična? ispričala kako je došlo do toga da svojoj najboljoj prijateljici, kojoj je bila vjenčana kuma, na kraju skoro uništi dan oji joj je trebao biti najbolji u životu; a sve jer je vjerovala da je njezina veza uništila njihovo prijateljstvo. "Dan njenog vjenčanja bio je dan kada su nestale sve moje nade da će se stvari ikada vratiti na staro...", napisala je. Prema njoj, prijateljica je sa svojim dečkom prije sudbonosog 'da' sedam godina bila u vezi pa ga je i ona prilično dobro poznavala. “Iako meni nije pretjerano drag, on nije loš tip i brine o njoj”, napisala je. “Ali nakon što je među njima postalo ozbiljno, naš se odnos promijenio. Znam da će mnogi reći da je to prirodno i da se prioriteti mijenjaju, i ja se s tim slažem. Znam da stvari ne mogu zauvijek ostati iste i da su joj on i obitelj koju će s njim stvoriti postali najvažniji, ali si ne mogu pomoći, to me jako ljuti!", priznala je. A njeni su osjećaji potpuno izašli na vidjelo baš na dan vjenčanja njene najbolje prijateljice, na koje je tijekom cijele ceremonije i kasnije svadbe - plakala...

Autorica otvoreno kaže i kako to nisu bile suze radosnice, već suze zbog kraja njihovog druženja, te dodaje da je svadbu doživjela kao sprovod njihovom prijateljstvu. “Svi su mislili da plačem jer sam dirnuta njihovom srećom i sretna zbog nje, ali nisam bila!”, rekla je. "Ipak, to naravno nisam mogla reći", kaže kuma koja je u jednom trenutku tako uplakana shvatila kako je vrijeme da nazdravi mladencima i održi govor njima u čast...

"Imala sam spreman govor, ali sam mislila da je ionako lažan pa sam ga odlučila baciti i reći kako se osjećam", prisjetila se. “Tada sam pred svima rekla da ne želim lagati već želim biti iskrena, ali i da zbog toga nisam sretna i da znam da tek vjenčanom paru to neće biti drago čuti. Dodala sam i kako nisam sretna što je ta osoba za koju se ona par sati prije udala kriv za kraj našeg prijateljstva", ispričala je.

Otvoreno je tako, kaže, pred svima rekla i da njoj dan nije sretan i da se cijelo vrijeme samo zbog nje pretvara. "Kad sam završila, naravno, čestitala sam sretnom paru, a moj govor kao da je iz prostorije isisao svu radost, većina me gostiju ljutito gledala, a moja najbolja prijateljica je nešto šaputala sa svojim novim mužem", prisjetila se. Kasnije ju je, kaže, mladenka cijelu noć izbjegavala i, iako ju je pitala da popričaju, to je ljutito odbila rekavši samo kako 'nije pravo vrijeme za razgovor'.”

Naredna je dva dana novopečena mlada i dalje ignorirala poruke i pozive svoje kume, dok konačno nije došlo vrijeme da se s njom suoči. Pitala ju je odmah, priča ona, je li joj cilj bio svima uništiti raspoloženje na vjenčanju. "Rekla sam da nije i da sam samo htjela biti iskrena, a ona mi je na to rekla da prestanem izigravati žrtvu i da ne može vjerovati da ne pokazujem niti malo kajanja zbog svog svadbenog govora, te da se i njen suprug sada zbog mene loše osjeća".

"Znam da bih trebala poštovati nju i njen brak i nastaviti dalje sa svojim životom, ali se također moram pomiriti s činjenicom da se zbog te promjene ne osjećam dobro", zaključila je. “Stvarno jesi sebična!", zaključio je jedan korisnik u komentarima. “Vau, kakva narcisoidnost? Mladenka nikada više nikada ne bi trebala pričati s tobom", dodao je drugi. "Nisi bila iskrena. Bila si sebična i trebala si na taj dan zaboraviti na nepotrebnu dramu,” kritizirao je treći. “Mislim da je kuma zaljubljena u mladu”, dodao je netko. “Njeno ponašanje je ponašanje ostavljene ljubavnice, a ne najbolje prijateljice", zaključio je netko na forumu, a mnogi su odgovorili da su priču isto tako doživjeli; kao priču ostavljene ljubavnice.

