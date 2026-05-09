Stručnjakinja upozorava: Ako se prepoznajete u ovih pet skupina ljudi, pas nije za vas
Koliko god voljeli pse i smatrali ih vjernim prijateljima i članovima obitelji, istina je da pas nije uvijek idealan izbor za svakoga. Iako donose radost, društvo i bezuvjetnu ljubav, određeni ljudi, zbog svog načina života, zdravstvenih razloga ili osobnih okolnosti, možda ipak ne bi trebali imati psa. Prepoznavanje vlastitih mogućnosti i potreba životinje ključno je da bi suživot bio sretan i zdrav za obje strane. Stručnjakinja s iskustvom u uzgajivačnicama i vrtićima za pse rekla je da nije svatko prikladan za posjedovanje psa. Psi zahtijevaju strukturu, vrijeme i dugoročnu predanost, a ne samo dobre namjere.
Kada vlasnici ne uspiju zadovoljiti potrebe psa, tada se posljedice često pokazuju kao problemi u ponašanju ili zanemarivanje. "Budući da svatko može nabaviti psa, mnogi ljudi koji ne bi smjeli imati pse ipak ih nabave na razne načine. Većina takvih ljudi ih kupuje bez ikakve ideje što pas zapravo treba", upozorila je Kari s internetske platforme PetHelpful. Ovo je pet tipova ljudi koji nikada ne bi smjeli imati psa, piše Daily Express.
1. Pušači: Jedan tip ljudi koje je istaknula su vlasnici kućnih ljubimaca koji puše, posebno u zatvorenom prostoru ili oko svojih pasa. Pasivno pušenje ne nestaje samo od sebe: ono se zadržava u zraku i lijepi za namještaj, izlažući pse toksinima od kojih ne mogu pobjeći. "Pas je sastavljen od nekih istih dijelova kao i mi. Imaju zube kojima treba skrb, imaju želudac, srce, mozak i pluća. Nekada sam pušila, ali sam znala dovoljno da to držim za sebe i poštedim svoje pse toksina za koje sam znala da su štetni i za njih i za mene", objasnila je Kari.
Prema Kraljevskom veterinarskom fakultetu, studije su pokazale da psi koji žive s pušačima imaju znatno više razine kotinina u krvi, što dokazuje da apsorbiraju nikotin iz pasivnog pušenja, što dramatično povećava rizik od razvoja raka nosa, sinusa i pluća. Rizik raste s količinom pušenja, pri čemu su psi s dugom njuškom skloniji raku nosa i sinusa, dok su psi s kratkom i srednjom njuškom više nego dvostruko skloniji razvoju raka pluća zbog toksina koji izravno dospijevaju u njihova pluća.
2. Putnici: Nema ništa loše u tome da odete na jedno ili dva putovanja bez svog psa. No, ako ste redoviti putnik, možda nije najbolje imati četveronožnog kućnog ljubimca. "Budući da psi ne mogu sami ostajati kod kuće, treba ih čuvati netko od povjerenja ili ih treba odvesti u pansion za pse. Ako je pansion za pse jedina opcija, onda to može biti zastrašujuće i usamljeno iskustvo za psa. Psi mogu patiti od velikog stresa u pansionu za pse jer su glasni i kaotični", objasnila je Kari.
Dodala je da ljudi koji brinu o psima obično ne mogu posvetiti posebnu pažnju jednom psu, što povećava stres kod pasa kojima je potrebna pažnja. "Često psi mokre i vrše nuždu u svojim pansionima jer im je raspored poremećen, a zatim moraju živjeti u tom pansionu dok se ne očisti", upozorila je stručnjakinja.
3. Lijeni ljudi: Psima je potrebna svakodnevna vježba, mentalna stimulacija i dosljedna obuka. Vlasnici koji preskaču šetnje, ignoriraju vrijeme za igru ili zanemaruju rutine riskiraju stvaranje frustriranih, dosadnih ili destruktivnih kućnih ljubimaca. "Neki psi mogu dobiti dovoljno vježbe igrajući se s drugim psom ili trčeći po dvorištu. No, ako kućanstvo nema drugih kućnih ljubimaca i nema dvorište, a vlasnik ne uživa u igri sa svojim psom ili šetnjama s njim, onda ne bi trebao imati psa", rekla je Kari. Prema Pet MD-u, postoji šest znakova da vaš pas ne dobiva dovoljno vježbe, a to uključuje debljanje, uništavanje kuće, povučeno ponašanje, hiperaktivnost, pretjerano lajanje ili cviljenje i ukočenost.
4. Nepažljivi hranitelji: Još jedna vrsta vlasnika na koju je stručnjakinja upozorila su oni koji hrane svoje pse bilo čime bez razmišljanja. Psi trebaju uravnoteženu prehranu da bi ostali zdravi, a davanje ostataka hrane ili nepravilnih obroka može dovesti do pretilosti, probavnih problema i dugoročnih zdravstvenih komplikacija.
"Neki ljudi misle da psi mogu jesti bilo što i da će im to odgovarati, a takvi ljudi ne bi smjeli imati pse. Jeftina hrana za pse često se sastoji od sastojaka koji psima nisu potrebni, poput žitarica, kukuruza i aditiva. Ti sastojci ne samo da nisu hranjivi za pse, nego često čine najveći dio jeftine hrane za pse. Psi su mesožderi, što znači da im je potrebna prehrana bogata mesom. Ipak, nisu svi psi isti, pa njihove prehrambene potrebe mogu varirati ovisno o dobi, zdravlju i razini aktivnosti", objasnila je Kari.
5. Nepromišljeni vlasnici: Stručnjakinja je objasnila da bez obzira na to ima li vlasnik veliko dvorište, mali vrt ili samo balkon, pse nikada ne treba ostavljati vani cijeli dan. Svatko tko vjeruje da je to prihvatljivo nije prikladan za posjedovanje psa. "Psi su životinje čopora i jako su vezani za svoju ljudsku obitelj. Trebaju pažnju i ljubav, a izolacija vani tijekom cijelog dana može im prouzročiti veliku mentalnu bol. Osim toga, psi koji borave vani izloženi su riziku od ozljeda od drugih životinja, ljudi i vremenskih uvjeta", zaključila je stručnjakinja.