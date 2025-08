Potone li vaša stolica u wc-u? Evo što bi to moglo otkriti o vašem zdravlju!

Sljedeći put kad odete na veliku nuždu, zastanite na trenutak i bacite pogled u WC školjku. I ne, to nije šala – liječnici kažu da biste to trebali raditi svaki put. Iako su poznati znakovi poput krvi u stolici ili učestalih proljeva razlog za brigu, postoji još jedan pokazatelj vašeg zdravlja kojem rijetko posvećujemo pažnju: pluta li vaša stolica – ili tone. Prema riječima gastroenterologa, odgovor na to pitanje može otkriti mnogo o vašoj probavi i općem stanju organizma, piše HuffPost.

“Stolica bi trebala potonuti na dno WC školjke”, kaže dr. Supriya Rao, gastroenterologinja iz Massachusettsa. Budući da je prirodno gušća od vode, normalna stolica bi trebala pasti poput cigle, slaže se i dr. Sophie M. Balzora iz NYU Langone Health. Dr. Rucha Mehta Shah dodaje da bi zdrava stolica trebala izaći u jednom komadu, biti čvrsta, ali ne pretvrda – znak da unosite dovoljno vlakana, pijete dovoljno tekućine i da vaša crijevna flora dobro funkcionira.

Ako vam stolica povremeno pluta, najvjerojatnije ste pojeli obrok bogat mastima. To samo po sebi nije alarmantno. Međutim, ako plutanje postane pravilo, a ne iznimka, možda se radi o problemu sa probavom masti, kaže dr. Balzora. Takva stolica može imati jak neugodan miris i masni, sjajni izgled, što može ukazivati na steatoreju – prisutnost masti u stolici, što nije normalno. Uzroci mogu uključivati:

Celijakiju

Crohnovu bolest

Egzokrinu insuficijenciju gušterače

Prekomjernu prisutnost plinova i bakterija u crijevima

Sve su to stanja koja zahtijevaju liječničku procjenu. Za ljude bez dijagnosticiranih probavnih bolesti, postoji nekoliko koraka koji mogu poboljšati stanje stolice:

Jedite više vlakana (iz voća, povrća, mahunarki ili dodataka poput Metamucila)

Pijte dovoljno tekućine

Budite fizički aktivni

Kretanje potiče rad crijeva, a vlakna i hidratacija pomažu u formiranju zdrave stolice.

Kad trebate posjetiti liječnika?

Promjene u izgledu ili ponašanju vaše stolice zaslužuju pažnju. Ako stolica iznenada počne plutati, ima neobičan miris, masni sjaj ili mijenja konzistenciju – obratite se liječniku. Također, pazite na druge simptome poput:

Krv u stolici (svijetla ili tamna, smolasta)

Nagla promjena boje ili konzistencije

Neobjašnjiv gubitak težine

Jake bolove u trbuhu

Dr. Shah poručuje: “Ako brišete i brišete, i ne možete očistiti, to može ukazivati na promjene u konzistenciji koje nisu uobičajene. Svi misle da je neugodno pričati o stolici, ali ona nam otkriva toliko toga o zdravlju“. Liječnici su to rekli bezbroj puta – ne ustručavajte se pitati. “Uvijek je dobra ideja pogledati što ste ostavili iza sebe prije nego što pustite vodu”, zaključuje dr. Balzora. Vaša crijeva vam šalju poruke – samo ih trebate naučiti čitati.