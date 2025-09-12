Naši Portali
četveronožni prijatelji

Koliko dugo žive psi? Evo koje pasmine imaju najduži, a koje najkraći životni vijek

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
12.09.2025.
u 16:30

Neke od najpopularnijih pasmina zapravo ne žive tako dugo kako biste možda očekivali.

Jeste li se ikada zapitali koliko ćete vremena provesti sa svojim psom? Iako je pomisao na rastanak s krznenim prijateljem teška, činjenica je da naši ljubimci žive znatno kraće od nas. Upravo zato važno je iskoristiti svaku zajedničku godinu na najbolji način. Prije nego što se odlučite na udomljavanje ili kupnju psa, važno je razmisliti ne samo o pasmini koja najbolje odgovara vašem načinu života, već i o prosječnom životnom vijeku. 

To vam može pomoći da bolje planirate budućnost – a i iznenaditi vas, jer neke od najpopularnijih pasmina zapravo ne žive tako dugo kako biste možda očekivali. Kako bi olakšala odluku budućim vlasnicima, veterinarska sestra Jade podijelila je na TikToku popis pasmina s najdužim životnim vijekom.

@jade.the.vet.nurs Dogs with the longest life expectancy based on a study performed by RVC Vet Compass (over 30,000 dogs dogs were studied for these results!) #vetnurse #dogbreeds #lifeexpectancy #dogowner #fyp ♬ The Magic Bomb (Questions I Get Asked) [Extended Mix] - Hoàng Read

Psi s najdužim životnim vijekom: 

Na četvrtom mjestu našao se springer španijel, s prosjekom od 11,9 godina. Slijedi ga border collie, koji u prosjeku živi 12,1 godinu, a zatim jorkširski terijer s 12,5 godina. A na samom vrhu liste je Jack Russell terijer – mali, ali žilavi pas koji u prosjeku doživi 12,7 godina, što ga čini pasminom koja najčešće “postaje tinejdžer” u ljudskim godinama.

Za usporedbu, tipičan životni vijek pasa kreće se između 10 i 13 godina, ali neke pasmine nažalost žive i znatno kraće. Prema istoj studiji, najkraći životni vijek imaju pasmine s ravnim njuškama:

  • francuski buldog – samo 4,5 godine,
  • engleski buldog – 7,4 godine,
  • mops – 7,7 godina,
  • američki buldog – 7,8 godina.

Ove pasmine često pate od problema s disanjem, bolestima kralježnice i poteškoćama pri porodu, što im značajno skraćuje život.

Podaci potječu iz studije Kraljevskog veterinarskog koledža (RVC), koja je analizirala veterinarske zapise iz 2016. godine u sklopu baze VetCompass. Za razliku od ranijih procjena, ova studija smatra se najpouzdanijom jer obuhvaća veliki broj slučajeva i sve uzroke smrti – ne samo prirodne.

Važno je naglasiti da prosjeci ne moraju nužno odražavati sudbinu svakog psa. Primjerice, iako je prosječni životni vijek čivave prema studiji svega 7,9 godina, mnoge čivave poznate su po tome da žive i 15 do 16 godina. No, zbog toga što dio njih ugine vrlo mlad (npr. zbog bolesti), ukupni prosjek značajno pada.
TikTok kućni ljubimci psi pas

