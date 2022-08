Koliko dugo bi seks zapravo trebao trajati? Evo što kaže stručnjakinja

Stručnjakinja Nadia Bokody otkrila je koliko bi seks zapravo trebao trajati, a odgovor bi vas mogao iznenaditi. Ispričala je kako joj je to pitanje postavio bivši partner, nakon što je ona rado prestala sa seksom nakon 20 minuta, dok je on želio nastaviti još satima, piše The Sun.

- Za sat i pol sam prekinula naš seks maraton. Cjelonoćni seks bio mi je primamljiv u mojim 20-ima, ali nakon 30-e, jedina dugotrajna fizička aktivnost za koju je moje tijelo spremno je jedenje grickalica dok ušuškana u dekicu gledam film - rekla je.

Stručnjaci otkrili dan i sat: Ovo je najbolje vrijeme u tjednu za seks!

Nadia je malo istraživala i naišla na istraživanje iz 1948. godine koje je proveo istraživač seksa Alfred Kinsey u kojoj je zaključio da tri četvrtine muškaraca završi nakon dvije minute. Međutim, pronašla je rad iz 2008. objavljen u časopisu The Journal of Sexual Medicine koji kaže da prosječni seksualni odnos traje između tri i sedam minuta, a još jedna studija je otkrila seksualni raspon od samo 33 sekunde do gotovo sat vremena.

- Zanimljivo, iako istraživanja velikom većinom pokazuju da je ženama potrebno više vremena nego muškarcima za orgazam tijekom partnerskog seksa, tipično su muškarci, a ne žene, ti koji žele da seks traje dulje. To može, barem djelomično, biti utjecaj pornografije. Istraživanja sugeriraju da se najmanje četvrtina mladih u dobi od 18 do 24 godine oslanja na to kao oblik seksualnog odgoja. A s obzirom na naglasak na izdržljivim erekcijama i maratonskom seksu, moguće je da bi muškarac mogao osjetiti da je podbacio ako nije prešao granicu od 10 minuta - objasnila je.

Viralni Tik Tok video skupio je četiri milijuna pregleda, a prikazuje ženu koja pita "Koliko dugo seks treba trajati?" U videu žena kaže: "Razgovarala sam s ovim mladim djevojkama ovdje, a one su mi rekle sat vremena ....sat vremena?"

- Tko se seksa tako dugo? Samo izravni snošaj? Sat vremena? Ne, dušo. Petnaest, najviše dvadeset minuta. Nakon toga je vrijeme da se makne - zaključila je.

Korisnici u komentarima bili su podijeljenih mišljenja, pa su se tako neki složili s njom, a neki su pisali da njima seks s partnerom traje i po nekoliko sati.

Psiholozi otkrili kako se manje svađati s partnerom: Pomaže i odvojeno spavanje!