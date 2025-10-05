Kauč im je najbolji prijatelj, samo bi se mazili i jeli: Ovo su najljenije pasmine pasa

Mnogi ljudi odustaju od nabavke psa jer vjeruju da ne mogu pratiti njihov aktivan stil života. I doista, mnoge pasmine obožavaju trčanje, igru i duge šetnje – pomislite samo na retrivere ili labradore. No, postoje i oni četveronožni prijatelji koji najviše uživaju u spavanju, maženju i mirnom društvu vlasnika. Ako tražite psa koji se više voli izležavati nego juriti po parku, veterinari izdvajaju pasmine koje slove za – najljenije.

Baset: Marc Windgassen, direktor obuke i suosnivač Dogpoint USA, ističe baseta kao jednog od najljenijih pasa. Prepoznatljivi po dugim ušima i niskom rastu, ovi psi radije će se ispružiti na podu nego krenuti u dugu šetnju. “Čini se da je alergičan na kretanje i savršeno se stapa s okolinom”, našalio se Windgassen, dodajući da ćete ih se sjetiti tek kad zapjevaju svojim karakterističnim zavijanjem. Slično mišljenje ima i veterinar Adam Christman koji baseta smatra – apsolutno najljenijom pasminom.

Engleski buldog: “Ova pasmina se ne miče osim ako baš mora”, kaže Windgassen. Zbog brahicefalne građe – kratke njuške i ravnog nosa – engleski buldog često ima problema s disanjem i lako se umara. Veterinari napominju da se mogu zadihati već pri ustajanju i odlasku do zdjelice s hranom. No, zato su prvaci u maženju – najradije će se sklupčati u vaše krilo i ostati tamo satima.

Shih-Tzu: Ova mala pasmina (4–7 kg) izvorno je uzgajana kao pas pratilac kineske monarhije – i taj karakter zadržala je do danas. “Shih-Tzuova ideja zabave je sjedenje u vašem krilu dok pokušavate gledati televiziju”, navodi Američki kinološki klub (AKC). Mnogi bi čak radije da ih se nosi, nego da sami hodaju.

Foto: shutterstock

Njemačka doga: Iako narastu i do 80 cm visine, njemačke doge poznate su kao nježni divovi. Nakon kratkog naleta energije vrlo brzo utonu u san. “Potrebna im je samo umjerena tjelovježba kako bi ostali zdravi”, objašnjava veterinar Kathryn Dench. Upravo zbog svog mirnog temperamenta, doge su u vrhu ljestvice najljenijih pasmina.

Engleski mastif: Mastifi mogu težiti i preko 90 kilograma, no vježba im nije prioritet. AKC upozorava: “Mastifi su poznati po tome da jednostavno legnu usred šetnje kada se umore – zato ih nemojte voditi dalje nego što ih možete nositi natrag!”. Poslušna i smirena narav čini ih odličnim izborom za starije osobe.

Cavalier King Charles španijel: Mala veličina i prilagodljiv karakter Cavaliera čine ih savršenim kućnim ljubimcima za starije ili za one koji prvi put imaju psa. “Mogu biti jednako sretni kao aktivni partneri u šetnji ili kao društvo u izležavanju, sve ovisi o načinu života vlasnika”, navodi AKC.

Foto: shutterstock

Francuski buldog: Poput svojih engleskih rođaka, i francuski buldozi imaju kratku njušku pa se lako zadišu i pregriju. “Najviše uživaju u tome da se sklupčaju u vaše krilo dok gledate televiziju”, kaže Erin Mastopietro iz Dope Doga. Zbog osjetljivosti na vrućinu, važno je da žive u klimatiziranom prostoru i da izbjegavaju duže šetnje po visokim temperaturama.