je li i vaš među njima?

Kauč im je najbolji prijatelj, samo bi se mazili i jeli: Ovo su najljenije pasmine pasa

shutterstock
Ana Hajduk
05.10.2025.
u 08:00

Ako sanjate o psu koji će se radije maziti na kauču nego juriti po dvorištu, ove pasmine mogle bi biti vaš savršen izbor.

Mnogi ljudi odustaju od nabavke psa jer vjeruju da ne mogu pratiti njihov aktivan stil života. I doista, mnoge pasmine obožavaju trčanje, igru i duge šetnje – pomislite samo na retrivere ili labradore. No, postoje i oni četveronožni prijatelji koji najviše uživaju u spavanju, maženju i mirnom društvu vlasnika. Ako tražite psa koji se više voli izležavati nego juriti po parku, veterinari izdvajaju pasmine koje slove za – najljenije.

Baset: Marc Windgassen, direktor obuke i suosnivač Dogpoint USA, ističe baseta kao jednog od najljenijih pasa. Prepoznatljivi po dugim ušima i niskom rastu, ovi psi radije će se ispružiti na podu nego krenuti u dugu šetnju. “Čini se da je alergičan na kretanje i savršeno se stapa s okolinom”, našalio se Windgassen, dodajući da ćete ih se sjetiti tek kad zapjevaju svojim karakterističnim zavijanjem. Slično mišljenje ima i veterinar Adam Christman koji baseta smatra – apsolutno najljenijom pasminom.

@dogpointusa Top 5 Laziest Dog Breeds #fyp #DogTraining #dogtrainingadvice #dogtrainingtips #dogtraining101 #dogsoftiktok #dog #dogtok #top5 #lazydog #lazydogs #lazydogsoftiktok #bassethound #bassethoundsoftiktok #englishbulldog #englishbulldogs #englishbudogsoftiktok #greatdane #greatdanesoftiktok #englishmastiff #englishmastiffsoftiktok #saintbernard #saintbernardsoftiktok ♬ original sound - dogpointusa

Engleski buldog: “Ova pasmina se ne miče osim ako baš mora”, kaže Windgassen. Zbog brahicefalne građe – kratke njuške i ravnog nosa – engleski buldog često ima problema s disanjem i lako se umara. Veterinari napominju da se mogu zadihati već pri ustajanju i odlasku do zdjelice s hranom. No, zato su prvaci u maženju – najradije će se sklupčati u vaše krilo i ostati tamo satima.

Shih-Tzu: Ova mala pasmina (4–7 kg) izvorno je uzgajana kao pas pratilac kineske monarhije – i taj karakter zadržala je do danas. “Shih-Tzuova ideja zabave je sjedenje u vašem krilu dok pokušavate gledati televiziju”, navodi Američki kinološki klub (AKC). Mnogi bi čak radije da ih se nosi, nego da sami hodaju.

Foto: shutterstock

Njemačka doga: Iako narastu i do 80 cm visine, njemačke doge poznate su kao nježni divovi. Nakon kratkog naleta energije vrlo brzo utonu u san. “Potrebna im je samo umjerena tjelovježba kako bi ostali zdravi”, objašnjava veterinar Kathryn Dench. Upravo zbog svog mirnog temperamenta, doge su u vrhu ljestvice najljenijih pasmina.

Engleski mastif: Mastifi mogu težiti i preko 90 kilograma, no vježba im nije prioritet. AKC upozorava: “Mastifi su poznati po tome da jednostavno legnu usred šetnje kada se umore – zato ih nemojte voditi dalje nego što ih možete nositi natrag!”. Poslušna i smirena narav čini ih odličnim izborom za starije osobe.

Cavalier King Charles španijel: Mala veličina i prilagodljiv karakter Cavaliera čine ih savršenim kućnim ljubimcima za starije ili za one koji prvi put imaju psa. “Mogu biti jednako sretni kao aktivni partneri u šetnji ili kao društvo u izležavanju, sve ovisi o načinu života vlasnika”, navodi AKC.

Foto: shutterstock

Francuski buldog: Poput svojih engleskih rođaka, i francuski buldozi imaju kratku njušku pa se lako zadišu i pregriju. “Najviše uživaju u tome da se sklupčaju u vaše krilo dok gledate televiziju”, kaže Erin Mastopietro iz Dope Doga. Zbog osjetljivosti na vrućinu, važno je da žive u klimatiziranom prostoru i da izbjegavaju duže šetnje po visokim temperaturama.
