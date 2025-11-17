Naši Portali
trik koji vam kemijske čistionice nikada neće reći

Kako oprati pernatu jaknu kod kuće bez straha da ćete je uništiti? Uz ovaj odličan trik!

Autor
Ana Hajduk
17.11.2025.
u 08:00

Uz ove savjete vaša će jakna ponovno biti voluminozna, čista i spremna za zimske avanture – umjesto da izgleda kao da ste u njoj spavali tri zime zaredom.

Zima je pred vratima, a s njom i vječna dilema: je li vaša perjana jakna spremna za novu sezonu – i još važnije, znate li je pravilno oprati? Mnogi se boje da će pogriješiti i pretvoriti svoju najtopliju jaknu u spljoštenu hrpu perja. No dobra vijest je da se perjane jakne mogu savršeno oprati kod kuće, pod uvjetom da znate nekoliko ključnih pravila, prenosi City Magazine. U nastavku donosimo provjereni postupak koji koriste i profesionalci – jednostavan, siguran i učinkovit.

1. Odaberite pravi deterdžent: Zaboravite na klasične deterdžente i omekšivače – oni uništavaju prirodni zaštitni sloj perja. Umjesto toga, koristite blagi tekući deterdžent namijenjen perju ili tehničkoj odjeći. Ovi proizvodi čiste bez uklanjanja prirodnih ulja koja perje čine toplim i pahuljastim.

2. Pripremite jaknu: Zatvorite sve patentne zatvarače i pričvrstite čičak. Okrenite jaknu naopako kako biste zaštitili vanjski materijal. Ako jakna ima odvojivu kapuljaču ili krzno, provjerite oznaku – možda se peru odvojeno.

3. Pranje u perilici: nježno i strpljivo

  • Temperatura: 30 °C (hladna ili mlaka voda)
  • Program: nježno/ručno pranje
  • Centrifuga: do 800 o/min

I sada najvažniji trik: dodajte tri čiste teniske loptice u bubanj. Njihovo odskakanje sprječava stvaranje grudica i pomaže ravnomjernom raspoređivanju perja.

4. Sušenje – presudan korak: 

Ako imate sušilicu: Postavite niski program i ponovno ubacite teniske loptice. Sušenje može potrajati nekoliko ciklusa, ali paperje će se postupno razdvojiti i vratiti originalni volumen.

Ako nemate sušilicu: Bez brige – ide i bez nje, samo uz više strpljenja. Raširite jaknu na ravnu površinu, najbolje na rešetku. Sušite na sobnoj temperaturi, daleko od izvora topline. Svaka 2–3 sata protresite jaknu i razdvojite perje rukama. Proces traje 24–48 sati, ali rezultat je besprijekoran.

5. Kako produljiti vijek trajanja perjane jakne: Perite je najviše jednom do dvaput po sezoni. Nikada je ne glačajte niti parite. Nakon zime čuvajte je obješenu na suhom mjestu, nikad stisnutu u vrećici.

Dakle, može li se perjana jakna uspješno oprati kod kuće? Apsolutno da – uz pravi deterdžent, nježan program, nekoliko teniskih loptica i malo strpljenja. Uz ove savjete vaša će jakna ponovno biti voluminozna, čista i spremna za zimske avanture – umjesto da izgleda kao da ste u njoj spavali tri zime zaredom.

Ključne riječi
čišćenje zima perilica rublja pranje jakni jakna

