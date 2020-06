Kako biste mu produžili vijek trajanja, avokado možete zamrznuti, a ovo je pravilan način

Od salata, smoothieja i namaza pa sve do umaka, avokado je jedna od najpopularnijih namirnica. Iznimno je nutritivan i svestran, ali ima jedan problem- ima vrlo kratak vijek trajanja. Najukusniji je na vrhuncu svoje zrelosti, ali to vrlo kratko traje. Uz to, avokado je dosta skupa namirnica i bacanje prestarog avokada je najgora stvar, prenosi Real Simple.

Avokado se može zamrznuti kako bi mu se produžio vijek trajanja, ali mora se koristiti određena metoda za to. Iako neće biti najbolji za rađenje avokado tosta, smrznuti avokado odličan je za rađenje smootieja. Avokado smoothie napravi potpuno kremastim i ukusnim, ali i dodaje dobre i zdrave masti.

Kako zamrznuti avokado:

Avokado prvo prerežite na pola, a zatim maknite njegovu košticu te ga ogulite. Svaki komad avokada premažite sokom od limuna ili limete, obavezno prekrijte cijeli komad. Svaki komad posebno umotajte u plastičnu foliju, tako što ćete maknuti sav zrak iz vrećice i avokado umotati što je čvršće moguće. Zatim ih stavite u plastičnu vrećicu i ponovno maknite sav zrak te avokado stavite u zamrzivač.

