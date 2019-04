Kakav srećković! Ovaj muškarac slučajno je imao cijeli avion za sebe na putu do Italije

Muškarac iz Litve ostvario je nešto o čemu svi sanjamo kada smo prisiljeni letjeti zrakoplovom: Imao je cijeli zrakoplov za sebe. Skirmantas Strimaitis ukrcao se na Boeing 737-800, zrakoplov koji obično ima oko 180 putnika, kada je shvatio da nijedna druga karta nije prodana, a iz Litve je putovao za Italiju, točnije grad Bergamo, piše LadBible.

Kako se ovo uistinu dogodilo? Turistička tvrtka Novaturas bukirala je let iz Bergama u Vilnius za grupu klijenata tog dana. Kako bi izbjegli vraćanje praznog zrakoplova, za povratak su u prodaju stavili karte u jednom smjeru, a Strimaitis je bio jedina osoba koja je kupila kartu. Nakon leta, Skirmantas je rekao Associated Pressu da je njegov let bio iskustvo kakvo se događa samo jednom u životu.

Ovo su sve nepoznate činjenice o sendvičima: