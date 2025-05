Kakav preokret: Umjesto sa suprugom, završila na medenom mjesecu s drugim muškarcem

Tobi Elder s velikim je uzbuđenjem iščekivala vjenčanje sa svojim zaručnikom 9. svibnja na Havajima, kao i savršeno putovanje iz snova koje je trebalo uslijediti. Par je izvorno planirao reći sudbonosno 'da' u Denveru, no Tobi je odlučila iskoristiti poslovni bonus i priuštiti im destinacijsko vjenčanje. Ali, samo 36 sati prije leta, veza se iznenada raspala. Slomljena srca, Tobi iz Omahe u američkoj saveznoj državi Nebraske, ipak je donijela hrabru odluku — otputovat će sama, piše People.

'Sve sam već unaprijed rezervirala', ispričala je taj portal. 'Isprva sam pomislila: Morat ću sve otkazati, ovo su stvari koje se rade u paru. Mislila sam da ću izgubiti sav novac. No svi su na Havajima bili nevjerojatno dragi i puni razumijevanja. Vratili su mi novac, bili su baš, baš divni.' Na dan puta, plakala je gotovo cijeli let. Stjuardese su joj donosile grickalice i neprestano je provjeravale. 'Bilo je gotovo komično', prisjeća se. Ali, sve se promijenilo čim je sletjela. Primila je poruku od svog oca Roberta (68): 'Dušo, dolazim. Ne želim da si tamo sama.'

Iako joj je srce bilo puno, zabrinula se. Njezin otac ima problema s težinom, dijabetesom i nedavno mu je amputiran prst. 'Rekla sam mu da ne može toliko dugo sjediti u avionu, jedan let traje šest sati!' Ali Robert nije odustajao, rekao je kćeri da dolazi, bez obzira na sve. Kad je stigao na otok O‘ahu, Tobi ga je dočekala na aerodromu. 'Gledala sam ga kako hoda ispred terminala, ne može me pronaći, a ja vičem kroz prozor: Tata, ovdje sam!', prepričava kroz smijeh. U tom trenutku izvadila je mobitel i počela snimati, planirajući mu kasnije pokazati snimku. Na kraju ju je objavila na TikToku uz opis: 'Kad si slomljenog srca na medenom mjesecu na Havajima pa ti tata preleti 4.000 kilometara samo da ti pravi društvo.'

Nije očekivala ništa posebno, samo je htjela pokazati koliko je njezin tata simpatičan. No video je postao viralan – pregledan je više od 5.5 milijuna puta, a komentara je preko 2.200. Jedan korisnik napisao je: 'Izvukla si se i pobijedila u životu. Drugi je dodao: 'Tate poput ovog su najbolji.' A treći: 'Ne poznajem te, ali ponosan sam što si ipak otišla i sretan što je tvoj tata bio uz tebe.'

Tobi danas kaže da joj je najdraži trenutak bio posjet Pearl Harboru, mjestu o kojem je njezin otac sanjao više od 20 godina. Vidjeti radost i ljubav u njegovim očima – to mi je izliječilo srce', kaže. 'Vjerujem da u svemu postoji neka dobra strana, čak i u bolnim stvarima. Ovo mi se dogodilo, ali uspjela sam svom ocu ostvariti san. On je bio uz mene, a to je neprocjenjivo. Zauvijek ću pamtiti tu vrstu podrške.'

