Jedna žena na ovoj fotografiji ima infarkt: Možete li zaključiti koja?

Linda Johns je autorica knjiga za djecu i knjižničarka fikcije u Javnoj knjižnici u Seattleu. Osim toga, Linda ne puši i redovito vježba. No, iako na fotografiji izgleda dobro, ona to nije. Naime, upravo na ovoj fotografiji imala je srčani udar. Linda je žena s naočalama, u sredini fotografije.

Kada se to dogodilo, bila je u Queen Anne Book Co. u Seattleu, okružena prijateljima. Autori Kirby Larson, Kristen Kittscher i ona upravo su završili prezentaciju o njihovim srednjoškolskim misterijama kad se odjednom sve u trenu promijenilo. Kako tvrdi Linda, imala je simptome nalik gripi i to nije iskusila nikada do sada, piše NPR.

Foto: Linda Johns

"Šapnula sam Kirby da se ne osjećam dobro i da moram otići. Bacila je jedan pogled na mene i pokušala intervenirati, tražeći da me odveze kući ili na hitnu. Nešto nije bilo u redu. Rekla mi je da je zabrinuta i da izgledam "sivkasto u licu". Uvjeravala sam je da ću biti dobro. Moja prijateljica Sara Nickerson izgledala je zabrinuto i dodirnula je svoja prsa, pokret koji je pokrenuo nešto u mom mozgu. Dok sam išla prema autu, u prsima mi se pojavio pritisak. Čudno, ali ne tako loše. Razmišljala sam o onome što je Kirby rekla, kako joj je Sara dirnula srce. Pokušala sam zaustaviti lude misli u svojoj glavi da mi se možda događa srčani udar. Razmišljala sam o tome da se vratim u trgovinu, znajući da će mi svatko tamo pomoći. Moja draga prijateljica Jane, prijateljica još s fakulteta, upravo je otišla iz knjižare i živi u blizini. Znala sam da ne moram biti sama. Ali sam se ipak odlučila odvesti kući. Nekoliko minuta nakon vožnje osjetila sam probadajuću bol u leđima i znala sam točno o čemu se radi. Ipak, budući da sam bila tvrdoglava, vozila sam se cijelim putem do kuće, povratila, a onda se bol spustila niz lijevu ruku do malog prsta", ispričala je Linda o svom iskustvu.

Ušla je u kuću i zamolila Kevina, svog muža, da ju odveze na hitnu. Nije postavljao pitanja, samo je skočio i zgrabio ključeve. "Moj srčani udar nije bio holivudski u kojem se netko, gotovo uvijek muškarac, hvata za prsa i savija od boli. Svaki od mojih simptoma bio je onaj koji bi stajao sam za sebe kao mogući srčani udar; svi moji simptomi su oni koje bi mogli, odbaciti zdravstveni radnici, a kamoli ljudi koji ih imaju, a to se zapravo često i događa. Kad sam ušla u hitnu, nabrojala sam ih brzo i konkretno", napisala je.

Simptomi koje je ona nabrojala bili su: probadajuća bol u leđima između lopatica, bol se širi niz lijevu ruku do malog prsta i prstenjaka, povraćanje, bol u prsima, što joj je zapravo bio najmanji simptom i ono vrlo važno, prijateljica joj je rekla da izgleda sivkasto u licu. Potvrđeno joj je da je imala infarkt miokarda. Naime, on je uzrokovan puknućem unutarnje ovojnice arterije, što se naziva spontana disekcija koronarne arterije ili SCAD. SCAD se uglavnom javlja kod žena koje su u dobroj formi i zdrave, prosječne dobi od 42 godine. Ne zna se zašto se događaju, a Linda je dodala i da nije sigurna je li mogla išta učiniti da to spriječi.

Prema American Heart Association, ovo su simptomi srčanog udara kod žena:

Neugodan pritisak, stiskanje, punoća ili bol u središtu prsa. Traje dulje od nekoliko minuta ili nestaje i vraća se.

Bol ili nelagoda u jednoj ili obje ruke, leđima, vratu, čeljusti ili trbuhu.

Kratkoća daha sa ili bez nelagode u prsima.

Ostali znakovi kao što su izbijanje hladnog znoja, mučnina ili ošamućenost.

Kao i kod muškaraca, kod žena je najčešći simptom srčanog udara bol ili nelagoda u prsima. Ali žene mogu osjetiti druge simptome koji su obično manje povezani sa srčanim udarom, kao što su otežano disanje, mučnina/povraćanje i bol u leđima ili čeljusti.

