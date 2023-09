Je li moguće seksati se previše? Evo što kaže liječnik

Je li svakodnevni seks zaista cilj kojem bismo svi trebali težiti? Prema istraživanju i stručnjaku za mentalno zdravlje - ovisi. Prosječni odrasli Amerikanac ima seks otprilike jednom tjedno, pokazalo je istraživanje iz 2020. objavljeno u časopisu JAMA Network Open. Drugo istraživanje sugerira da oko 4% nas ima seks svaki dan - ali ima li koristi od češćeg seksa?

“Odgovor je onoliko često koliko je ljudima ugodno. Sigurno je seksati se svaki dan, čak i više puta dnevno. Ali isto tako je u redu ne imati odnose toliko često”, dodala je. Studije pokazuju da ljudi koji imaju odnose svakodnevno imaju istu razinu sreće kao i oni koji imaju odnose jednom tjedno ili rjeđe, piše The Health.

Što se događa kada se često seksate? Najveća korist redovitog seksa je smanjenje razine kortizola u tijelu, kaže dr. DiBlasi. “To je hormon koji se oslobađa kad ste pod stresom – tako da seks smanjuje stres u tijelu i čini vas smirenijima te vam može pomoći da bolje spavati noću.” U kratkoročnom smislu, seks oslobađa endorfine u mozgu. To su hormoni sreće koji su prirodni analgetici tijela, a ujedno i poboljšavaju raspoloženje. Još jedna prednost redovitog seksa je jačanje veze između vas i vašeg partnera. To je zato što naša tijela proizvode oksitocin kad se seksamo, hormon koji nam pomaže da se povežemo s drugima. Istraživanje objavljeno u časopisu European Journal of Preventive Cardiology 2022. godine tvrdi da seks može dovesti i do duljeg životnog vijeka. Studija je otkrila da ljudi koji se seksaju barem jednom tjedno imaju 10 do 21 posto manji rizik od smrti od bolesti srca, pad od 44 do 49 posto u smrtnosti od drugih bolesti i 69 posto nižu smrtnost od raka.

Seksate li se prečesto? Svakodnevni seks može biti zdrav za neke ljude, ali problematičan za druge, objašnjava dr. DiBlasi. Na primjer, ako se ne želite seksati, ali osjećate da vas vaš partner pritišće, nećete uživati u njegovim blagodatima – što može negativno utjecati na vaše mentalno zdravlje i odnos. Česti seks povećava rizik od nekih fizičkih problema, dodaje ona. “Možete osjetiti povećanu bolnost ili iritaciju kože, i to može uzrokovati veće stope određenih infekcija poput infekcija mokraćnih putova.” U konačnici, koliko se često trebate seksati, ovisi o tome što je najugodnije – i zadovoljavajuće – za vas i vašeg partnera.

