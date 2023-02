Istraživanje pokazalo: Na ove dane seks je najbolji!

'Slavljenički' seks može biti jedna od najboljih intimnih radnji koje ćete imati tijekom cijele godine. Naime, nedavno istraživanje otkrilo je da slavljenički dani poput rođendana ili Valentinova dovode do najboljih seksualnih iskustava među parovima. No, unatoč tomu, čak 40 posto ispitanika izjavilo je da 14. veljače ipak neće imati seks s partnerom, piše Daily Star.

Iako je to dan kada mnogi očekuju samo seks, neki priznaju da im to taj dan nije prioritet, a pogotovo jer mogu osjetiti pritisak okoline da to moraju napraviti baš tada. Valentinovo je proglašeno praznikom koji potiče najpustolovniji seks, a 53 posto ljudi kaže da je to zbog isprobavanja novih položaja. Više od trećine (36 posto) odraslih osoba također priznaje da osjećaju pritisak da imaju seks u vrijeme proslave.

Nedavno istraživanje na više od 2000 odraslih, koje je proveo brend seksualnog wellnessa Lovehoney, pokazalo je da se ljudi ne suzdržavaju kada je u pitanju slavljenički seks. Čak 64 posto ispitanika reklo je da se na vlastiti rođendan najviše seksaju, a 63 posto priznalo je da se napali na partnerov rođendan. Daljnjih 61 posto reklo je da Valentinovo može biti velik dan za seks, ali 39 posto ispitanika reklo je da seks nije nešto čime bi obilježili tu prigodu.

Kako bi razumjeli zašto se ljudi osjećaju sklonije seksu tijekom slavlja, iz Lovehoney-a su razgovarali s dr. Justinom Lehmillerom, socijalnim psihologom i istraživačem na Institutu Kinsey.

- Socijalni psiholozi odavno znaju da se jake emocije ponekad mogu zamijeniti sa seksualnim uzbuđenjem - ili mogu imati učinak pojačavanja seksualnog uzbuđenja. Dakle, ako ste usred uzbudljive proslave na kojoj je vaše tijelo u pojačanom stanju općeg fiziološkog uzbuđenja, (npr. broj otkucaja srca vam je ubrzan), a to je povezano sa znakovima seksualnog uzbuđenja (npr. upoznajete privlačnog novog osoba), to povećava šanse da budete raspoloženi za seks. Povrh toga, ljudi često konzumiraju alkohol kada slave i, u malim do umjerenim dozama, alkohol može djelovati kao afrodizijak jer smanjuje seksualne inhibicije - objasnio je psiholog.

Istraživanje je pokazalo da je najčešći razlog zbog kojeg odrasli vjeruju da je njihov seks pustolovniji na proslavi, iskušavanje novih položaja (35 posto). Nakon toga razlog je bio što to rade dulje vrijeme (45 posto), te zato što to rade više puta tijekom dana (39 posto). Istraživanje je također pokazalo da čak jedna od sedam (13 posto) odraslih osoba slavi prigode seksom u troje kako bi začinilai svoj seks. Osim toga, istraživanje je pokazalo i da više od jedne trećine sudionika (36 posto) zapravo osjeća pritisak da imaju seks je to jednostavno takva prilika.

- Kada počnete imati seks iz obveze, to može smanjiti vašu buduću seksualnu želju jer je vjerojatno da seks neće biti dobar. Obvezni seks može stvoriti više problema u vašem seksualnom životu nego što ih rješava. Ako se seks počne činiti obaveznim u vašoj vezi, vrijeme je da se s partnerom porazgovarate o seksualnim odnosima. Što vam funkcionira, a što ne? Kako se možete vratiti seksu kakav stvarno želite? - dodao je.

