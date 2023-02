Znate li koliko često trebate mijenjati ručnike? Odgovor bi vas mogao iznenaditi!

Ljudi vrlo često koriste stare, prljave ručnike koji ne samo da više nisu pahuljasti i mekani, već bi mogli biti i utočište bakterija. Iako vam se možda tako ne čini, vaši ručnici su zapravo puno prljaviji. Evo koliko često biste trebali prati ručnike i koji su znakovi da je vrijeme da te ručnike ipak zamijenite novima, piše Modern Bathroom.

Zašto je čišćenje ručnika važno?

Kupaonske ručnike koristite kad vam je tijelo najčišće, pa je posljednja stvar koju želite napraviti, vratiti bakterije na kožu. Zasigurno ne biste razmišljali o trljanju WC četke po svježe očišćenoj koži, a mnogi ručnici sadrže isto toliko bakterija ako se ne peru redovito. To se događa zbog činjenice da zadržavaju vlagu, stvarajući tlo za razmnožavanje bakterija svaki put kad se osušite. Ne samo da je o tome neugodno razmišljati, već bakterije mogu dovesti do akni, gljivičnih infekcija i osipa. Ako je netko u kućanstvu bolestan, zajednički, nečisti ručnici također mogu prenijeti bolesti s jedne osobe na drugu. Jedini način da to spriječite je pravilna njega ručnika.

Koliko često treba prati ručnike?

Jasno je da ručnike treba često prati kako biste smanjili rast bakterija i očuvali zdravlje sebe i svoje obitelji. Savjet je da perete svoje ručnike nakon svaka tri ili četiri korištenja. Imajte na umu da možete izdržati ovoliko dugo samo ako ručnik nakon upotrebe potpuno raširite na šipku za ručnike. Ako se ostavi skupljena, vlaga se neće moći potpuno osušiti i bakterije će se početi razmnožavati puno prije.Kada perete ručnike, koristite vruću vodu i pustite ih kroz dva ciklusa - jedan samo s octom i vodom, i drugi sa standardnim deterdžentom.

Koliko često treba mijenjati ručnik

Ručnici za kupanje obično nisu na listi prioriteta kada je u pitanju kupnja. Bez obzira na to, ako imate svoje ručnike nekoliko godina, trebali bi biti na listi. Kada su ručnici prestari, više nisu učinkoviti. Neće vas temeljito osušiti i vjerojatno su dom mnogih klica i bakterija. Stručnjaci savjetuju da nabavite nove ručnike svake dvije godine, a ako niste sigurni trebaju li vam novi, obratite pažnju na ove znakove:

1. Morate prijeći ručnikom preko tijela nekoliko puta samo da uklonite vodu

Vlakna ručnika sama po sebi se razgrađuju tijekom uporabe. Ako ne upijaju vodu tako dobro kao nekada, vrijeme je da im kažete zbogom.

2. Ručnik počinje zaudarati nakon samo jedne ili dvije upotrebe

To je znak da unutar vlakana ima bakterija koje se ne čiste pravilno.

3. Na ručniku ima rupa, poderotina ili izlizanih rubova

Ako imate ručnik dovoljno dugo da se na njemu vide ovi znakovi istrošenosti, onda je nedvojbeno vrijeme da ga zamijenite.

Sada kada znate koliko često biste trebali prati ručnike, te koji su znakovi da je vrijeme da ih zamijenite, možete biti sigurni da se vi i vaša obitelj sušite samo ručnicima koji će vam pomoći, a ne onima koji će naškoditi vašem zdravlju.

