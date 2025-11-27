Stručnjak je otkrio s kojom navikom trebate prestati: 'Riskirate ćelavost i gljivične infekcije'

Možda toga nismo ni svjesni, ali neke naše svakodnevne navike mogu biti glavni krivci za pojačani gubitak kose. Bilo da se radi o nepravilnoj njezi, lošim higijenskim rutinama ili naizgled bezazlenim navikama, upravo takvi postupci često potiču oštećenje vlasišta i ispadanje kose, da to uopće ne primijetimo. Stručnjak za kožu i kosu upozorio je na rizik od zaraze lišajem ove zime što može dovesti do ćelavosti.

Stručnjaci vjeruju da bi ljudi ove zime mogli biti pogođeni lišajem vlasišta zbog dijeljenja predmeta poput zimskih kapa ili kapa Djeda Mraza. Unatoč reputaciji lišaja kao bolesti vlasišta stanovnika viktorijanskih sirotinjskih četvrti, to je česta gljivična infekcija za koju se procjenjuje da pogađa između deset i 20 posto stanovništva, a uglavnom djecu. Prenosi se kontaktom koža na kožu, a može se prenijeti i putem zaraženih predmeta poput plahti, češljeva ili ručnika. Zarazna gljivica na koži može uzrokovati oštećenja lica i tijela. "Obično se prenosi između ljudi koji dijele predmete poput ručnika, češljeva, četki za kosu, jastučnica i, naravno, kapa. Obično se može riješiti antifungalnim lijekovima ili posebnim šamponima, ali ako se predugo ne liječi, može rezultirati neuglednim ćelavim mjestima", rekao je Sam Cinkir, izvršni direktor tvrtke za kožu i kosu Este Medical Group.

Najbolji savjet je izbjegavanje dijeljenja šešira i kapa s drugima da biste smanjili šanse za zarazu neugodnim insektima, piše Daily Mail. "Ako sumnjate na lišaj vlasišta, važno je djelovati što je brže moguće da biste ograničili štetu i ubrzali oporavak", rekao je Cinkir. Nemojte češati rane jer to može pomoći u širenju infekcije na druge dijelove tijela i odmah operite svu posteljinu ili odjeću s kojom je vlasište moglo doći u kontakt.

Razgovarajte sa svojim liječnikom opće prakse, koji će moći potvrditi dijagnozu pregledom glave ili uzimanjem uzoraka kože. Slučajevi lišaja obično se liječe antifungalnim lijekovima dostupnim na recept, kao što su gelovi i kreme, ali ponekad su potrebni i oralni antifungalni lijekovi. Uobičajeni znakovi gljivične infekcije uključuju svrbež, ljuskavo područje u obliku prstena, raspršene kvržice koje variraju u boji od crvene na bijeloj koži do crvenkaste, smeđe ili sive.

Prema Nacionalnoj zdravstvenoj službi Ujedinjenog Kraljevstva (NHS), drugi ključni znakovi uključuju blago uzdignute prstenove koji se šire i ravni osip koji svrbi. Dr. James O'Donovan, liječnik NHS-a, također je savjetovao ljudima da izbjegavaju dijeljenje predmeta poput šešira. U YouTube videu, objasnio je da je to zato što gljivice mogu živjeti dugo vremena.

Ako je dijete zaraženo lišajem, ključno je da se o tome obavijesti učitelje i roditelje kolega iz razreda. "Ostale članove obitelji treba pregledati liječnik i liječiti. Ponekad je najbolje da se cijela obitelj liječi medicinskim antifungalnim šamponom dva puta tjedno tijekom četiri tjedna, bez obzira je li dokazana gljivična infekcija ili nije", rekao je O'Donovan. Također, bitno je pripaziti na higijenu frizerskih salona u koje odlazite na frizure.