Ispovijest ovisnice o seksu: 'Bila sam s više od 130 muškaraca'

Frankie Considine uzela je svoj mobitel i počela 'skrolati' kroz brojeve nekoliko desetaka muškaraca u njenom telefonskom imeniku. Iako je već imala seks s četvoricom muškaraca u posljednjih 24 sata, bila je očajna za novim muškarcem i seksom. "Funkcionirati kroz dan sam mogla samo kada sam znala kada će biti moja sljedeća doza seksa", rekla je Frankie koja je spavala s više od 130 muškaraca. "To mi je bio prioritet. Planirala sam to neovisno o dogovorima, poslu i vremenu za sebe." Iako je Frankie obožavala uzbuđenje koje je dobivala od seksa, on je imao veliki utjecaj na njeno psihičko i fizičko zdravlje.

Pogledajte što je zapravo ovisnost o seksu:

Pala je u depresiju, pokupila nekoliko spolno prenosivih bolesti te zatrudnjela, bez da je znala tko je otac djeteta, sve prije nego joj je bila dijagnosticirana ovisnost o seksu, prepoznata psihička bolest. "Na poslu bih rekla da sam bolesna ili bih otkazivala sastanke s prijateljima, sve kako bih mogla imati seks", rekla je Frankie za The Sun, "Osigurala bih se da imam isplaniran seks svaki dan."

Većina ljudi ovisnost o seksu povezuje s muškarcima, ali u Ujedinjenom Kraljevstvu, od kuda je Frankie, 660 000 žena boluje od ove psihičke bolesti. Iako uzrok ove bolesti još nije poznat, Frankie vjeruje da je u njenom slučaju do toga došlo zbog rastave njenih roditelja i nezadovoljstva svojim tjelesnim izgledom. "Oduvijek sam bila žena s velikim oblinama, veća od svojih prijateljica pa kada sam dobila malo seksualne pažnje, prilijepila sam se za nju."

Foto: Instagram

Frankie je svoju nevinost izgubila s četrnaest godina, a zatim je bila u vezi četiri godine s dečkom kojeg je, kako sama kaže, voljela, ali nakon samo godinu dana veze počela ga je varati. Nakon smrti njene majke, zbog raka, prekinula je sa svojim dečkom i tada je njena ovisnost o seksu izašla iz kontrole. Tijekom sljedeće tri godine Frankie ja spavala s više od osamdeset muškaraca, neki su bili samo na jednu noć, a neki više puta, te je sve organizirala preko drugog, skrivenog mobitela.

U videu saznajte koji su znakovi da imate ovisnost o seksu:

"Nisu me zanimali ni droga, ni alkohol. Pomoću seksa sam rješavala svoje probleme. Sve je bilo zbog uzbuđenja koje sam dobivala, ali i intimnosti i bliskosti s nekime, što je zamijenilo gubitak moje majke." Najluđa avantura bila je na njen 21. rođendan kada je spavala s četvoricom muškaraca u samo 24 sata. Prvi je bio muškarac kojeg je upoznala u noćnom klubu, zatim idući dan njen mehaničar i njegov prijatelj, te kasnije još jedan muškarac.



Frankie nije brinula o sigurnosti i nikada nije koristila nikakvu vrstu zaštite, ni kondome ni pilule. "Nije iznenađujuće da sam pokupila razne bolesti, poput HIV-a i klamidije, čak dvaput", rekla je. Iako je njena ovisnost o seksu postala jako ozbiljna, htjela je pronaći muškarca koji će ju voljeti i s kim će imati ozbiljnu vezu. Onda je 2013. saznala da je trudna, ali nije znala tko je, od prijašnjih šest partnera, otac djeteta. Budući da se borila s depresijom, odlučila je abortirati. Nakon toga odlučila je otići potražiti pomoć i redovito išla kod psihijatra.



Zatim je 2014. godine započela vezu s muškarcem kojeg je upoznala na Tinderu, a 2017. je ponovno zatrudnjela i rodila kćer početkom 2018. No, uskoro je prekinula sa svojim partnerom, ali je pomoć našla u svojim prijateljima i psihijatru. Sada je Frankie promijenila svoj pogled na seks. Iako ide na spojeve i traži ljubav, on je tek sporedna stvar koja dolazi kasnije u vezi.

