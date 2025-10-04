Ispovijed mlade žene: Mislila da osjeća posljedice pobačaja, a onda je uslijedila šokantna dijagnoza

Početkom 2023. Reshu Basnyat napipala je kvržicu u dojci, ali se nije bojala da je riječ o nečemu zabrinjavajućem. Basnyat, kojoj su tada bile 33 godine, prije toga je doživjela rani spontani pobačaj pa je pretpostavila da je kvržica koja je bila duboko ispod površine kože tek hormonalna promjena nakon pobačaja. 'Samo mi je to bilo na pameti', opisala je svoj prvi dojam. Nije osjećala bol i promjena se činila sitnom, gotovo neprimjetnom na dodir pa ju je lako potisnula iz misli, piše People.

Basnyat je zanemarila kvržicu misleći da će nestati sama od sebe, no zabrinula se kada je ponovno zatrudnjela i shvatila da se nije smanjila. Unatoč obiteljskoj povijesti raka dojke i uklonjenoj benignoj tvorbi 2011., njezina liječnica obiteljske medicine tada joj je poručila da ne treba brinuti o redovitim mamografijama. U to se vrijeme usredotočila na oporavak i svakodnevicu, uvjeravajući se da joj je tijelo pod stresom i da se samo prilagođava nakon pobačaja. 'Rečeno mi je da sam mlada i zdrava i da se ne moram brinuti', prisjetila se za australski portal 9Honey. 'Zato nisam radila nikakve preglede.'

Kako je trudnoća odmicala, tjeskoba je rasla pa je Basnyat na kraju otišla na pregled. 'I specijalist mi je rekao da se ne brinem, da sam trudna. No, zbog mira u glavi predložio je da učinimo biopsiju', ispričala je. Nakon biopsije dijagnosticiran joj je trostruko pozitivni, agresivni rak dojke s metastazama u limfnim čvorovima. Prva misao bila joj je sigurnost nerođenog sina.

'Sve o čemu sam razmišljala bilo je: Želim ovu bebu. Ne smijem je izgubiti', kazala je. Terapiju je započela odmah, najprije operacijom uklanjanja kvržice, a potom tjednima kemoterapije. Sa suprugom je pretraživala iskustva drugih žena kojima je u trudnoći dijagnosticiran rak i ipak rodile zdravu djecu. 'Jedva da smo pronašli išta', kaže. Tijekom liječenja stalno je tražila potvrde medicinskog tima da će joj dijete biti sigurno. 'Uvijek sam pitala: Hoće li ovo naškoditi mojoj bebi? Hoću li opet doživjeti pobačaj? Želim ovu bebu. Morate ga zaštititi', rekla je. 'Bilo je traumatično, bolno i jako zbunjujuće. Ne znam kako sam to izdržala.'

Nekoliko tjedana prije poroda pauzirala je s kemoterapijom. Sin joj je rođen ranije i proveo je nekoliko tjedana na neonatologiji, no kaže da joj je upravo njegova blizina dala snagu i odlučnost da nastavi iscrpljujuće liječenje. Na koncu je prošla 14 ciklusa kemoterapije, 17 ciklusa ciljane terapije i 15 zračenja. I dalje prima održavajuću terapiju, ali zasad nema dokaza bolesti u tijelu.

'Nisam još službeno izliječena', rekla je. Uz podršku Breast Cancer Network Australia (BCNA) Basnyat je počela javno dijeliti svoju priču i kako joj je taj proces donio olakšanje. 'Tek sam nedavno shvatila da o svemu moram govoriti, da moram dijeliti osjećaje', kaže. 'Još uvijek zaplačem, ali mi tada, kad se osvrnem na svoju priču, osjetim olakšanje.'