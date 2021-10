Irska poduzetnica: 'Pet mi je godina život bio pakao zbog seks snimke sa mnom...'

Poduzetnica Alexandra Ryan i vlasnica portala Goss.ie ispričala je kako je pet godina proživljavala horor zbog samo jedne večeri provedene s krivim' muškarcem koji je bez njenog znanja snimao njihov seks.



- Kad sam taj vikend došla kod njega doma, nisam ni slutila da ću se upetljati u nešto što će na mene utjecati do kraja života - rekla je Ryan i ispričala da su i ona i on bili solo kad su završili skupa a par tjedana nakon on se vratio bivšoj djevojci.



- Bila sam na godišnjem odmoru u Grčkoj kad me jednu večer počeo zvati netko sa skrivenog broja. Nakon petog poziva sam se javila, a s druge je strane bila žena koja je s njim sad u vezi. 'Baš gledam snimku vašeg seksa i ne izgledate dobro', rekla mi je, sugerirajući i da će je svi vidjeti - priča Ryan koja se tad samo nasmijala misleći kako ju ova samo pokušava uzrujati.

Ali onda je žena počela detaljno opisivati ​​video, smijati se i ponavljati stvari koje mu je ona tu večer rekla i opisivati ​​poze u kojima su bili.



- Nemoguće je uopće opisati kako sam se tad osjećala, vrijeme kao da je stalo. Mislila sam da ću dobiti srčani - kaže Ryan koja nikad sama ne bi ni pomislila da je dečko sve snimio. Nazvala ga je, a on je sve priznao.



- Hodala sam gore-dolje ulicama Zakintosa vičući: 'Kako si mi mogao to napraviti - kaže i prisjeća se kako nije mogla prestati plakati ni sljedeće jutro.



Tad još nije, objasnila je, U Irsko j nije bilo zakona o dijeljenju slika ili snimanja nekoga bez njegovog pristanka.

- Dok sam još bila na odmoru, prijateljica mi je poslala poruku i pitala 'Što se događa? Čujem da postoji seks video s tobom'... priča Ryan i kaže da joj je svaki naredni dan bio mučenje, zaspala bi plačući i budila se uplakana, a zbog stresa i srama je počela i nekontrolirano piti.



Par mjeseci kasnije, preko Instagrama joj se javio nepoznati tip i tražio da mu plati da ne objavi video.



- Rekao je da ima snimku, da želi novac i prijetio je da će mi se pojaviti na poslu - ispričala je, a onda je odlučila otići na policiju.



A iako je, kaže, dok je sjedila u postaji i davala izjavu osjećala da ju policajci ne shvaćaju ozbiljno, nakon nekog su vremena javili da su pronašli dečka koji je ucjenjuje.



- Sigurna sam da nije ni mislio podijeliti taj video, no i to se moglo dogoditi, a žena koja mu ga je proslijedila nikad neće ni biti kažnjena. Meni je pak, pet godina život bio pravi pakao, a nije prošao ni dan da nisam o tome mislila - rekla je Ryan za The Sun.

'Osvetnička pornografija'

Inače, u Velikoj Britaniji se objavljivanje takozvane 'revange porn' ili osvetničke pornografije od 2015. godine vodi kao kazneno djelo, a krivci - najčešće bivši ostavljeni partneri - mogu dobiti i do dvije godine zatvora i novčanu kaznu. Irska je vlada pak nedavno donijela još rigoroznije zakone za distribuciju takve pornografije, s kaznom do deset godina zatvora i neograničenom novčanom kaznom.



Kod nas objavljivanje 'osvetničke pornografije' još nije kazneno djelo, a do sad su krivci kažnjavani za 'nedozvoljenu uporabe osobnih podataka' ili pak 'neovlašteno snimanje i prosljeđivanje trećoj osobi', obično s uvjetnim kaznama.

