Ipak je bolje da ju preskočite: Veterinar je otkrio kada je prehladno za šetnju sa vašim psom

Šetnje sa psima često su jedan od najljepših dijelova dana, kako za nas, tako i za naše četveronožne prijatelje. Međutim, tijekom hladnijih mjeseci, važno je biti oprezan zbog niskih temperatura. Iako se psi, posebno oni s gustim krznom, mogu nositi s hladnoćom, predugo izlaganje niskim temperaturama može im prouzročiti zdravstvene probleme. Također, u zimskim uvjetima može doći do zaleđenih površina koje predstavljaju rizik od pada i ozljeda za nas i naše ljubimce.

Nitko ne osjeća hladnoću više od naših krznenih prijatelja. Dave Tweedle, veterinar koji radi za Bath Veterinary Group, objavio je na TikTok stranici Pet Health Cluba objašnjenje kada je previše hladno za šetnje sa psima, piše Express. "Sve iznad 15 stupnjeva je sigurno za šetanje psa. To je savršena temperatura", rekao je. Veterinar je objasnio da je 7 do 4 stupnjeva prihvatljivo za šetanje većini pasa. "Međutim, ako imate malog psa, štene ili psa s tankim krznom, možda će im biti potrebna jakna", rekao je Tweedle.

Ako vanjska temperatura iznosi od 4 do 1 stupanj, to je potencijalno nesigurno za kratkodlake pse, male pse, štence i starije pse, objasnio je. U tom slučaju trebali biste ograničiti šetnje i pratiti znakove hipotermije. Temperature od -4 do -9 stupnjeva su potencijalno smrtonosne za pse, osobito za manje pse, štenad i starije pse. "Ako je pas mokar, rizik je veći", rekao je Tweedle.

Temperatura od -12 stupnjeva i niže se računa kao veliki rizik za sve pse i vrijeme na otvorenom trebalo bi biti ograničeno samo na kratke pauze za obavljanje nužde, upozorio je veterinar. Hipotermija nastaje kada temperatura tijela psa padne opasno nisko, a ako se ne liječi brzo, može uzrokovati prestanak rada tijela, a postoji i rizik od smrti.

Prema dobrotvornoj organizaciji PDSA, simptomi hipotermije uključuju drhtanje, pospanost, zbunjenost i nespretnost, blijede desni te gubitak svijesti, odnosno kolaps i komu. Ako mislite da vaš pas pati od hipotermije, važno je odmah pružiti prvu pomoć i pozvati veterinara.

Psa treba osušiti ručnikom ako je mokar te ga ugrijati stavljajući pokrivače preko i ispod njega. Trebali biste polako povećavati temperaturu oko njega, ali nemojte to činiti prebrzo. Također je dobra ideja, ako je budan, pokušati mu dati malo mlake, ne vruće, vode. Uvijek ga treba odvesti veterinaru na pregled.