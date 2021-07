'Imala sam seks na jednu noć s muškarcem mojih snova, a onda me počeo ignorirati'

- Imala sam vezu za jednu noć s muškarcem iz mojih snova, koji je ujedno i moj dobar prijatelj. Bilo je seksi i zabavno, baš poput njega, ali sada me ignorira - napisala je jedna djevojka za The Sun.

Bilo je to ubrzo nakon njezinog prekida. Prijatelji su već godinama, što stvari čini neugodnijima. Sad se boji sljedećeg puta kada izađu zajedno.

Sedam mjesta gdje svaka žena želi da je ljubite, a ni jedno nisu - usne!

- Oduvijek sam ga voljela i uvijek je bio koketan sa mnom, ali jedan od nas se uvijek viđao s nekim drugim, pa nikada to nije preraslo u neki dublji odnos - do prošlog mjeseca kada je poslao poruku govoreći: "Mislim da je vrijeme da krenemo na pravi spoj". Našli smo se na nekoliko pića u baru. Sa svakim pićem prilazio je malo bliže meni, a noć je završila divljim seksom. No, sada više nemamo nikakav kontakt, bojim se da me iskoristio - nastavila je.

- Činjenica da nije bio u kontaktu nakon tako intimnog susreta govori više o njemu nego o vama. Vjerojatno nije u potpunosti završio svoju trenutnu vezu ili pokušava na tome raditi. U svakom slučaju, trebao je imati pristojnost da ti objasni što se događa ili ne događa. Možete li mu poslati poruku za brzi razgovor? Ako odgovori, možete ga pitati vidi li što se između vas dvoje događa u budućnosti. A ako ne odgovori, znat ćete da nije dovoljno zreo da se suoči s onim što bi bio osjetljiv razgovor - odgovorila joj je Deidre.

Ovaj zaigrani zlatni retriver osvježenje je potražio u zagrebačkom Manduševcu!