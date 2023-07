Ima devetero djece i ne misli na tome stati: ‘Tko zna koliko će biti moje potomstvo'

43-godišnja Irene Major majka je devetero djece koja živi sa svojim suprugom naftnim tajkunom, Samom Malinom, na velikom imanju u Kentu. Britansko-kamerunska influencerica i reality zvijezda, koja sebe naziva 'kraljicom opatije Ingress', kaže da je oduvijek željela veliku obitelj - i da možda neće stati s povećanjem svoga potomstva. 'I sama dolazim iz velike obitelji, sedmo sam od devetero djece', kaže Irene za Metro.co.uk, 'Moja majka, Bog je blagoslovio, dobro je predala štafetu. Sada sam kao ona, isto imam devetero djece. Oduvijek sam znala da želim imati djecu, samo nisam znala koliko će ih biti. Osjećam se blagoslovljeno'.

Irene je većinu svoje djece rodila u poznatoj bolnici u Portlandu koju vole Meghan Markle, Victoria Beckham te princeze Beatrice i princeze Eugenie. 'Više volim to zvati Portland Spa! Rodila sam osmero od svojih devetero djece u The Portland Hospital, porodili su me neki od najpoznatijih svjetskih liječnika', kaže ona, 'Unutra je luksuzno, a postala sam toliko redovit gost tamo da me tretiraju kao slavnu osobu. A ideja da se nakon poroda popije boca šampanjca velika je prednost'.

No, postoje li planovi za još djece? 'Nikad nećemo reći nikad. Ako je to Božja volja, odgovor na to je sve je u Božjim rukama', kaže Irene. Kod kuće, Ireninih devetero djece ima dovoljno prostora za lutanje i igru ​​na prostranom imanju, smještenom u srcu krajolika Kenta. 'Opatija Ingress prekrasno je imanje na popisu II. stupnja, izgrađeno 1833., koje je u prošlosti korišteno kao filmski set', objašnjava ona.

'Veoma smo blagoslovljeni što tako atraktivno mjesto nazivamo domom. Ali, vrlo ozbiljno shvaćamo svoju ulogu vlasnika ove zapanjujuće povijesne nekretnine', nastavila je, 'Zapravo sam upoznala pokojnu kraljicu na ekskluzivnoj zabavi prije nekoliko godina. Imali smo dug razgovor i to je bio jedan od najupečatljivijih trenutaka u mom životu'.

Irenin svakodnevni život uključuje vođenje djece u školu, brigu o njima i organiziranje rođendanskih zabava, koje su gotovo svaki mjesec. 'Volim kaotičan život. Ali, sve je to organizirani kaos', objašnjava ona, 'U našem kućanstvu postoji tako živa mješavina osobnosti, prava vrela šarenila. Nikad nije dosadno, uvijek je puno zabave. S nas jedanaestero u našoj obitelji, sada možemo imati vlastiti nogometni tim, Ingress United'.

Foto: Irene Major

Uz toliko toga, Irene priznaje da nema poseban stil roditeljstva, ali je usvojila nekoliko trikova kako bi pomogla svojoj obitelji i djeci. 'Dolazim iz vojnog podrijetla, a i moj suprug Sam i ja odgajani smo jednostavno, skromno i s puno ljubavi', kaže ona, 'Zahvaljujući vlastitoj majci imam duhovni stav prema životu Majke Zemlje, koji je potkrijepljen strukturom i organizacijskim vještinama naslijeđenim od oca, koji je bio vojnik u kamerunskoj vojsci'.

Dodaje: 'Imamo osoblje, uključujući dadilju koja živi s nama kako bi mi pomogla s novorođenim Oscarom, kao i vozače, kuhare i batlere koji su nam pri ruci ako ih zatrebamo. No, iako želimo našoj djeci pružiti što je moguće više prilika, naš ključni prioritet je osigurati da djeca budu prizemljena, da razumiju vrijednost novca i da su svjesna svojih privilegija. Nastojimo im ne dopustiti da se previše razmaze'.

Irene kaže da njezina djeca vole lutati po kući i da im je jedna od omiljenih igara skrivača, ali ona ima određena pravila. 'Imamo određene dijelove kuće u kojima se smiju igrati - samo da ne izgubimo dijete u podrumima. Sve u svemu, to je zabavna, glasna kuća, u kojoj se djeca vole igrati u zatvorenom prostoru i u golemim vrtovima imanja', rekla je.

Foto: Irene Major

Dok se njezina djeca vole igrati, sama Irene voli kupovati i ima golemu kolekciju Hermesa i druge dizajnerske robe. 'Više volim posjećivati ​​fizičke trgovine nego kupovati online', kaže ona, 'Živim i dišem modu. Djeca će na kraju odseliti od nas, ali torbe će uvijek ostati'. Irene je pokazivala svoju dizajnersku odjeću u raznoraznim televizijskim emisijama, a četiri mjeseca nakon poroda slikala se za časopis Playboy.

'Uvijek sam si postavljala cilj da se nakon trudnoće vratim u svoju omiljenu odjeću', kaže, 'Dakle, kada sam primila poziv od međunarodno priznate burleskne fotografkinje Veronike Marx, koja je bila zadužena za snimanje naslovnice, bila sam iznimno polaskana i počašćena. Ovo je definitivno kultni trenutak u mom životu. Vjerujem da smo svi lijepi, pa zašto ne bismo slavili, obilježavali i prigrlili našu ljepotu u svim aspektima i vremenima naših života'.

Kad ne pozira za snimanja, Irene uživa na utrkama i posjećuje britanska društvena događanja. 'Royal Ascot definitivno je moj događaj. Volim sve u vezi toga, glamur, odjeću, cilindre, dame i gospodu, sve glamurozno. To je spektakularno. I naravno, konjske utrke i klađenje su srž toga'. I je li zabrinuta da će drugi osuđivati ​​njezin luksuzni način života? Nema šanse. 'Moj muž i ja izgradili smo ono što imamo usredotočenošću i napornim radom', kaže ona, 'Sve je u snovima i vjerovanju u njih. Sve je to postigla ova djevojka iz Afrike. Živim svoj san'.