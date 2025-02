Idete na putovanje i želite uštedjeti novac? Evo kada je najbolje vrijeme za kupiti karte

Putovanja su jedan od najboljih načina za istraživanje svijeta, upoznavanje novih kultura i stvaranje nezaboravnih uspomena. No, planiranje putovanja često uključuje i financijske izazove, posebno kada je riječ o kupovini karata. Bilo da putujete avionom, vlakom ili autobusom, cijene prijevoznih karata mogu varirati ovisno o sezoni, vremenu kupnje i posebnim ponudama. Srećom, postoji mnogo trikova i strategija za uštedu, a pametno planiranje može značajno smanjiti troškove putovanja, ostavljajući vam više budžeta za uživanje u novim destinacijama.

Stručnjaci su podijelili mali trik koji vam može pomoći u uštedi novca prilikom rezerviranja leta, prenosi Express. Prema riječima stručnjaka iz Expedije, rezervacija leta nedjeljom može vam pomoći da uštedite više novca na odmoru. Stručnjaci su otkrili da putnici koji karte rezerviraju nedjeljom mogu uštedjeti do 21 posto na domaćim letovima u usporedbi s ponedjeljkom i do 22 posto na međunarodnim letovima u usporedbi s petkom.

I ne samo to, već i odluka o danu vašeg leta također može pomoći u smanjenju troškova, sugerirali su stručnjaci. Odlaskom iz zemlje petkom umjesto nedjeljom može se uštedjeti i do 14 posto. Letovi subotom obično su 18 posto jeftiniji u usporedbi s ponedjeljkom, vjerojatno zato što je ponedjeljak popularan dan za poslovna putovanja, pa se tako povećava potražnja, a samim time i cijene, dok je subotom potražnja manja. Dok rezerviranje unaprijed općenito dovodi do nižih troškova, postoji optimalan rok za rezervaciju da biste dobili najbolje ponude.

Rezervacija unaprijed može vam uštedjeti novac, ali optimalno vrijeme za osiguravanje najboljih ponuda obično je 13 do 21 dan prije planiranog polaska. Za međunarodne letove ovo se razdoblje naziva "čarobnim prozorom", budući da karte u to vrijeme koštaju 8 posto manje od rezervacije dva mjeseca unaprijed. Zračni prijevoznici mogu prilagoditi cijene tijekom tog razdoblja da bi popunili preostala mjesta. Za domaće letove najisplativija je rezervacija još više unaprijed, 170 do 180 dana prije polaska.