‘Htio sam oženiti svoju djevojku, a onda sam saznao da je porno glumica’

"Draga Deidre, imam 37 godina, djevojka je pet godina mlađa od mene. Planirao sam je zaprositi, a onda sam saznao nešto o njoj što me potpuno zbunilo i povrijedilo. Naime, njezin bivši me kontaktirao putem Facebooka i poslao mi poveznicu na jednu stranicu. Bila je to porno stranica, a moja djevojka glumica u filmu", napisao je muškarac psihoterapeutkinji Deidre.



"Djevojka me prije upozorila na njega, rekla mi je da je problematičan i znao sam da to radi iz osvete, ali ona je i dalje bila u tom filmu. Suočio sam je s istinom i sve je priznala, ali me molila da ne gledam te filmove jer želi ostaviti taj dio života iza sebe."

Jeste li među njima? Ovo su najpesimističniji horoskopski znakovi

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Rekla mu je da je ušla u taj krug i plašila se da neće moći raditi ništa drugo. Ipak, odlučila je da je dosta i da mora mijenjati život. Preselila se u drugi grad i prekinula sve kontakte. "Sada mi je jasno zašto nije baš htjela puno pričati o svom prijašnjem životu kada smo se upoznali. Pogledao sam sve filmove i osjećam se užasno, ne mogu to izbaciti iz glave. Što da radim?"



Psihoterapeutkinja Deidre mu je rekla da je normalno što mu te scene prolaze glavom, ali njegova djevojka odlučila se na promjenu, ostavila to iza sebe i pristala na vezu s njim. "I dalje možete ostvariti sretnu budućnost o kojoj ste maštali i prije ovog saznanja. Moraš prihvatiti njezinu prošlost."

Muškarci, kakvi ste ljubavnici otkrit će vaš horoskopski znak