Horoskop vam može otkriti kolike su šanse da postanete bogati: U ovom znaku ima najviše milijardera

Iako je najbitnije što radite i koliko se trudite, čini se kako i astrologija ima 'umiješane prste' kada je u pitanju bogatstvo. Neki su horoskopski znakovi predodređeni za financijski uspjeh, dok drugima velike brojke na računu nisu suđene. Otkrijte, prema vašem horoskopskom znaku, kolike su šanse da postanete milijarder.



Forbes je objavio listu milijardera, a sudeći po njoj najviše ih je rođeno u znaku Vage, dok je najmanje Strijelaca i Jaraca.



Vaga

Diplomatski nastrojeni, pošteni i jako društveni, pripadnici ovog znaka imaju odlične predispozicije za postati bogati. U svemu u životu im je bitna ravnoteža, pa tako i u financijama. Rado troše na umjetnička djela, fina vina, hranu i putovanja, a rado kupuju i skupe poklone. Također, odlični su u investiranju što objašnjava zašto su prvi na top listi milijardera.



Ribe

Mudri, nježni, umjetnički nastrojeni i s dobrom intuicijom za novac. Jako lako naprave minus na računu, ali brzo izlaze iz njega, a novac im nije najvažnija stvar na svijetu. Do velikog bogatstva najčešće dolaze neočekivano, a vrlo im je važno da kraj sebe imaju nekog tko im pomaže s praktičnim savjetima i svojom prizemljenošću, bilo da je riječ o partneru ili financijskom savjetniku.



Rak

Ljudi rođeni u ovom znaku imaju jako razvijenu maštu, a upravo ona im omogućava da priliku za zaradu vide tamo gdje je drugi ne vide. Uporni su u ostvarenju ciljeva, pa znaju kako se obogatiti i zadržati bogatstvo. U trošenju se teško kontroliraju ako vide nešto što im se sviđa. Spremni su naporno raditi, čak i posao koji ne vole samo da bi si osigurali dobar život.



Bik

Bikovi imaju sve osobine koje im omogućuju da se obogate - od upornosti i praktičnosti do stabilnosti i razumnosti. Spremni su odricati se brojnih stvari zbog materijalne sigurnosti, a često dugo ostaju na jednom radnom mjestu ako ono pruža sigurne i redovite prihode. Uvijek imaju crni fond, no znaju si priuštiti i uživanje.



Lav

Kreativni i strastveni pripadnici ovog znaka u duši su kockari, privlači ih luksuz i sve što se može kupiti novcem. Puno troše na odjeću i ostavljanje dobrog dojma, ali vole potrošiti i na druge, nisu škrti. Kad nemaju novca postaju tjeskobni i zabrinuti, no štednja je rijetko njihov izbor - osim ako nemaju velik cilj pred sobom.



Škorpion

Oni kod financija koriste izoštrene instinkte. Skloni su oslanjanju na tuđe resurse i rad, ali i strpljivom čekanju trenutka za velike financijske odluke. Često taje informacije o svojim primanjima i bogatstvu.



Blizanci

Pripadnici ovog znaka u financijama su vrlo impulzivni, a kad nešto kupuju završe s hrpom stvari koje zapravo nisu trebali - i to ne doživljavaju kao problem. Njihovi mnogobrojni interesi razlog su zbog kojih često mijenjaju poslove i financijske projekte, no kako nemaju straha za egzistenciju to najčešće ispadne odlično.

Ovan

Ljudima rođenim u znaku Ovna važno je zaraditi za dobar život, ali nikada ne dozvole da novac upravlja njima. Potrebnija im je dinamična i izazovna karijera, a ako uz nju idu i dobri prihodi - sretni su.



Vodenjak

Nezavisni, originalni i progresivni, pripadnici ovog znaka najčešće se obogate na svojim osebujnim idejama kojih se nitko prije nije sjetio. Nisu materijalni tipovi, odnosno novac im nije od presudne važnosti, jer su po prirodi sanjari te se zanose visokim ciljevima, a sretni su ako uz to dođe i novac. Skloni su davati novac u dobrotvorne svrhe, posuđivati ga i praštati dugove, a nisu osobito praktični ni štedljivi.



Djevica

Djevice imaju jako puno osobina zbog kojih im je uspjeh garantiran - od logičnosti i praktičnosti do upornosti. Ipak, pretjerano zamaranje i kritičnost im često predstavlja prepreke na tom putu. Pripadnici ovog znaka pomno proučavaju cijene, uspoređuju, kupuju na popustima i ne troše na ono što misle da je nepotrebno. Štede za budućnost i mirovinu, a ako nemaju novca u crnom fondu osjećaju se izgubljeno. Nerado investiraju i ulaze u rizike, a financijska strategija im je vrlo konzervativna. Ipak, na hrani i zdravlju nikad ne štede.



Strijelac

Pripadnici ovog znaka su velikodušni, idealistički nastrojeni i imaju odličan smisao za humor. Nažalost, poznati su i kao jako nestrpljivi zbog čega teško akumuliraju bogatstvo. Urođeni optimizam ne dopušta im da previše brinu oko egzistencije. Novac rado troše na stvari koje smatraju da su im korisne, ali i na zabavu.



Jarac

Pripadnici ovog znaka poznati su kao odgovorni, puni samokontrole i istaknuti vođe. No u poslovnom smislu su vrlo rigorozni, patronizirajući i sveznalice, a teško se odvajaju od novca i investiraju, zbog čega često imaju novca, ali ga ne množe. Sigurna egzistencija i dobar posao za njih su dvije najvažnije stvari na svijetu. Troše na vrijedne stvari, ulažu u nekretnine i sve što ima trajnu vrijednost, a na privlačnost luksuza kao statusnog simbola su imuni.

