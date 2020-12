Gola čisti kuće i planira proširiti biznis dijem svijeta: 'Ovaj posao osnažuje žene i vraća im samopouzdanje'

Tvrtka The Naked Cleaning Company nudi razne usluge čišćenja, gdje se čistačice nalaze u donjem rublju, toplesu do potpuno golih. Nikki Belton (33) iz Kenta u Ujedinjenom Kraljevstvu, osnivačica tvrtke, uskoro će nuditi usluge širom svijeta nakon što je trgovina porasla tijekom pandemije koronavirusa, kako prenosi The Sun.

Spremačice obavljaju zadatke kao što su usisavanje, brisanje prašine i površina, s cijenama od 620 kuna na sat ako su u toplesu i donjem rublju te 800 kuna na sat ako su potpuno gole.

Stalno čiste na udaljenosti od najmanje dva metra od klijenata, a Nikki, koja se odluči čistiti u donjem rublju, kaže da skidanje znači da ima manje odjeće na koju se virus može držati. Usluge se dogovaraju i pružaju putem sigurnog sustava rezervacija, a i čistači i klijenti moraju proći provjere prije nego što počnu dogovarati.

Kako uspješno očistiti dom i prostore u kojima boravimo:

Kad je tvrtka pokrenuta, Nikki je postala meta raznih vrijeđanja i ismijavanja, za koje je ova tvrtka bila previše seksualizirana.

- Posao nam stvarno dobro ide, ali to uvijek dolazi uz trolove na društvenim mrežama. Mi samo obavljamo naš posao i u tome nema ništa seksualno. Naše čistačice nisu seksualni predmeti, već imaju posao za obaviti - rekla je Nikki.

Početkom 2020. godine Nikki se udružila s poslovnom partnericom Lianne Woolman, promijenivši svoju tvrtku za čišćenje kako bi nudila gole usluge kad je vidjela potencijalnu zaradu. Nedugo zatim, tvrtka je bila prisiljena staviti poslovanje na čekanje jer je pandemija svijet stavila u blokadu.

No, nakon što je ukinuta prva karantena, Nikkino poslovanje je poraslo, a ljudi su željeli usluge njezine tvrtke više nego ikad. Tvrtku uglavnom koriste muškarci, a Nikki je rekla da se pokazala i vrijednom uslugom za ljude koji su se osjećali usamljeno tijekom pandemije.

- Mislim da je naš posao sada važniji nego ikad s obzirom na trenutnu situaciju i poslovanje je bilo vrlo dobro, potražnja za golim čistačicama je porasla. Svi se muče tijekom pandemije i nadamo se da ćemo pomoći očistiti koronavirus. Ovdje smo da pružimo osmijeh i pomognemo u čišćenju domova ljudi jer smo na kraju profesionalne čistačice koje su tu da obave posao. Lijepo je što ljudi imaju pomalo neobičnu uslugu poput ove nakon svega što smo prošli u posljednjih nekoliko mjeseci - tvrdi ona.

Također kaže kako je glavni moto njezine tvrtke osnaživanje žena, odnosno poticanje njihovog samopouzdanja i ljubavi prema svom izgledu. Nije bitno kako žena izgleda i koliko kila ima, važno je da prihvati sebe kakva ona je i osjeća se ugodno u svome tijelu, a Nikki tvrdi kako ovaj posao čini upravo to.

Tko namjerava okititi bor ranije? Uz ovaj trik lampice vam se više nikada neće zapetljati, a i izgledat će bolje: