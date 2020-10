Gelovi za dezinfekciju dobra su zaštita, ali samo ako ih pravilno koristite: Evo koje su najčešće pogreške prilikom uporabe

Neki su ih koristili i prije, ali pojavom pandemije definitivno je porasla potrošnja gelova za dezinfekciju ruku. Čim izađu iz javnog prijevoza, dodirnu neku površinu ili završe kupovinu u trgovini, ljudi posegnu za bočicom i dobro dezinficiraju ruke, ali nisu ni svjesni koliko pogrešaka možda rade tijekom korištenja.



"Gelovi za dezinfekciju sredstvo su koje trebamo koristiti, ali nisu lijek za sve. Postoje mnoga ograničenja u uporabi gela i potrošači moraju biti svjesni tih stvari kako bi gel mogli koristiti na učinkovit način", rekao je epidemiolog i profesor K.C. Rondello na Adelphi University’s College of Nursing and Public Health.



Kako prenosi Huffpost, moguće je da koristite pogrešnu vrstu gela. Rondello preporučuje da kupujete one koji sadrže najmanje 60 posto etilnog ili 70 posto izopropilnog alkohola budući da takvi najbolje eliminiraju bacile.

"Također, treba pažljivo pročitati deklaraciju te utvrditi ubijaju li aktivni sastojci proizvoda bakterije, viruse, oboje ili ništa od navedenog. Ako koristite samo gel koji ubija bakterije, možete se osjećati zaštićeno, ali on vas ne štiti od viralnih patogena poput SARS-CoV-2", tvrdi stručnjak i dodaje da neki proizvodi, poput vlažnih maramica za djecu, uopće nemaju antimikrobna svojstva.

Virologinja Makeda Robinson savjetuje da izbjegavate proizvode koji sadrže metanol - može biti štetan za kožu i usta ako ga prenesete dodirom.



Ruke se trebaju prati barem 20 sekundi, to pravilo su usvojili gotovo svi, ali znate li da isto vrijedi i za dezinfekcijski gel? Trljajte ga otprilike 20 do 30 sekundi ili dok potpuno ne upije u kožu, tvrdi Aaron Glatt, voditelj odsjeka za zarazne bolesti Mount Sinai South Nassau u New Yorku. Također, pazite na količinu koju nanosite - neka bude otprilike kao kovanica.



Bez obzira što ste nešto dodirnuli samo jednom rukom ili vrhovima prstiju, dezinficirati trebate cijelu šaku. Dakle, dlanove, prste, nokte i zglobove, ali ne ako su vam ruke jako prljave ili masne - gel neće biti učinkovit i neće doprijeti do kože. Prvo ih lagano isperite, pa ga onda koristite. "Imajte na umu da je gel dobra alternativa ako ste u situaciji kad nemate u blizini tekuću vodu ako vam ruke nisu vidljivo prljave. No gel nije zamjena za sapun i vodu koji su najbolja sredstva za čišćenje prljavštine s ruku", kaže Robinson.



Glatt savjetuje da pazite kako i gdje čuvate bočicu dezinfekcijskog sredstva. "Nemojte ih spremati u hladnjak niti držati na suncu. Slijedite upute koje pišu na deklaraciji." Isto tako, imajte na umu da su svi dezinficijensi koji sadrže alkohol lako zapaljivi, pa ih nemojte koristiti blizu otvorenog plamena poput upaljača i svijeća.

